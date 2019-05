Peñarol y Flamengo juegan por un lugar en octavos de final de la Libertadores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Peñarol recibirá este miércoles, 8 de mayo del 2019, en Montevideo al poderoso Flamengo en un partido decisivo para ambos en el que está en juego un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2019.

Ambos elenco lideran el Grupo D del torneo con nueve puntos cada uno, pero el Fla tiene mejor saldo de goles (+6 contra +2) , por lo que un empate en el estadio Campeón del Siglo le bastará para seguir en carrera en el torneo.



A Peñarol en cambio solo le sirve la victoria para asegurarse de su boleto a octavos, sino dependerá del resultado que consiga Liga de Quito, tercero con siete puntos (0 de saldo de goles) que recibirá al débil San José de Oruro, ya eliminado, en la capital ecuatoriana a la misma hora.



Los brasileños además querrán tomarse revancha de la derrota 1-0 que le infligió Peñarol en el partido de ida en el estadio Maracaná a inicios de abril.



Lo que para los uruguayos fue casi una hazaña en un estadio cargado de historia para el futbol de este país, para los dirigidos por Abel Braga fue una de las derrotas más duras sufridas en los últimos tiempos en el Maracaná.

Bajo presión

Diego López, el entrenador de Peñarol, sabe que su equipo tiene que ganar si no quiere arriesgarse a quedar por el camino en un torneo al que sus dirigentes asignan prioridad desde hace años.



Peñarol, actual bicampeón uruguayo, obtuvo la copa en cinco ocasiones, pero su última consagración data de 1987.



La 'sequía' de Libertadores es prolongada para los conjuntos uruguayos, ya que Nacional, el otro grande de este país, la conquistó por tercera y última vez en 1988.



“Es una fase definitoria para los dos. Nos jugamos la clasificación. No es el mismo partido que en Maracaná. Pero sabemos lo que tenemos que hacer adentro de la cancha. Ya los enfrentamos y sabemos lo que pueden dar. Juegan bien adentro y afuera de casa, entonces no los podemos dejar jugar. Tienen mucha calidad”, declaró Diego López.



“Con Flamengo tenemos un resultado solo”, añadió el DT para ponerle emoción al asunto. “Este encuentro define la fase de grupos. Hay que jugar con la cabecita, no salir a ganar en cinco minutos”, abundó.

👏⚽ ¡Un miércoles a pura #CONMEBOLLibertadores! 🏆



📅 Se juegan 8⃣ partidos para definir 4⃣ grupos pic.twitter.com/bmf6aUK1cV — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 8 de mayo de 2019

'Clásico' a la vuelta de la esquina

Es una semana difícil para Peñarol porque al partido con Flamengo seguirá el fin de semana el encuentro con su clásico rival Nacional por el torneo Apertura del fútbol uruguayo, que tiene a los aurinegros primeros en la tabla con distancia de sus perseguidores.



Nacional a su vez enfrentaba este martes al Cerro Porteño paraguayo, aunque con cartas vistas porque ambos están clasificados a octavos, por lo que el desgaste futbolístico quedará del lado de Peñarol.



“Tenemos una semana importante, la más importante” del año, definió López.



A Peñarol volverá Walter Gargano a colaborar en la creacion de juego luego de una lesión, y también se espera que juegue Gabriel Fernández, el delantero que desde el viernes cumple prisión domiciliaria nocturna por determinación judicial, en espera de un juicio en su contra tras atropellar a una joven mientras conducía por Montevideo y dejarla gravemente lesionada y en coma.



El partido comenzará a las 21h30 locales (19:30 de Ecuador) y será arbitrado por el chileno Roberto Tobar, asistido en las bandas por sus compatriotas José Retamal y Claudio Ríos.

Estas son las alineaciones probables:



Peñarol: Kevin Dawson - Giovanni González, Fabricio Formiliano, Cristian Lema, Lucas Hernández - Brian Rodríguez, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Walter Gargano - Gabriel Fernández y Lucas Viatri. DT: Diego López.



Flamengo: Diego Alves - Pará, Leo Duarte, Rodrigo Caio, Rene - Everton Ribeiro, Willian Arão, Diego, Gustavo Cuéllar, Bruno Henrique - Gabigol. DT: Abel Braga.