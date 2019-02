Partidos de la tercera fase de la Libertadores también estarán disponibles en Facebook

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Facebook le da un ‘Me Gusta’ millonario al fútbol sudamericano y ya es un socio activo del negocio en la Copa Libertadores. Los partidos de las dos primeras fases de la Copa tienen resultados positivos y la tercera fase, que comienza esta semana, también tendrá partidos disponibles a través de la red social.

Facebook entró a la cancha con la transmisión del juego entre Bolívar y Defensor Sporting (fase 1). Lo hizo en simultáneo con Fox Sports. Otro de los juegos transmitidos fue Palestino ante Independiente de Medellín, también de la fase 1.



En el entretiempo del partido jugado en el estadio de Coquimbo, en Chile, no se pasó publicidad como en las transmisiones televisivas. Una vez finalizado el primer tiempo se presentó de inmediato el resumen de las mejores jugadas, goles y se transmitieron goles de otros partidos. ¿Hubo éxito? La transmisión alcanzó un pico de 219 000 reproducciones en directo.

​

La cifra representa un 10 por ciento aproximadamente de la audiencia que sigue la página oficial de las transmisiones de la Copa. En el perfil de la página se detalla que 2 300 000 personas siguen esta plataforma creada en el 2015 y que difunde el fútbol desde Facebook Watch, un servicio de video lanzado en 2017.



“Facebook está dejando de ser una red social para convertirse en una nueva plataforma. Ya no es necesario tener una cableoperadora para ver el fútbol. Además con este deporte, Facebook tiene un nicho de mercado muy bien identificado. Por eso el éxito en las transmisiones vía streaming”, dice José Rivera, consultor, docente y asesor de estrategias de comunicación digital.



Las cifras de la alianza Facebook-fútbol tienen parámetros sorprendentes desde agosto del año pasado que comenzó a caminar el negocio. El acuerdo con la Liga de Campeones de Europa en el segundo semestre de 2018, según Facebook, generó que nueve millones de personas hayan visto al menos un minuto de un video de algún partido.



Ahora Facebook apunta a crecer en Sudamérica.



El acuerdo con Conmebol es por las cuatro ediciones de la Copa Libertadores (2019-2022). Incluye la transmisión de 46 partidos desde la fase 1. De ese total, 27 serán exclusivos de Facebook, y con libertad para verlos desde cualquiera de los 10 países que integran Sudamérica.



La oferta de Conmebol también es ayudar a los clubes en el crecimiento de sus seguidores en Facebook. Por eso desde las cuentas oficiales ya se están promocionando los partidos. Lenz dijo que las dirigencias de los clubes más importantes de Latinoamérica están muy entusiasmados con el plan, pese a que en esta primera instancia no podrán monetizar las transmisiones con publicidad tradicional.



“Para los clubes es muy importante porque, si bien no pueden poner publicidades, sí conseguir fidelidad e interacciones directas con sus seguidores, lo que les permitiría ofrecerles promociones de abonos o merchandising en un futuro”, explicó Lenz.

Según el reglamento, cada club puede ‘compartir’ la transmisión a través de sus cuentas oficiales en Facebook, algo que también será extendido a algunos futbolistas con muchos seguidores. Flamengo, River y Boca son los tres equipos que más seguidores e interacciones logran en Facebook.