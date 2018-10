Paredes y Vásconez ganaron maratón

LEA TAMBIÉN

El último kilómetro de la Maratón de Guayaquil fue el más complicado para Silvia Paredes, que se quedó con el primer lugar en la categoría femenina.

La ambateña apresuró el paso en el último tramo para mantener el título de campeona que logró el año pasado. Paredes se siente como local cuando corre en Guayaquil, tras conseguir el primer puesto en la maratón por segundo año consecutivo. Se impuso a atletas nacionales, colombianas, chilenas, peruanas y keniatas.



Llegó al Puerto Principal el sábado, se hospedó en un hotel del centro y el domingo en la madruga ya estaba compitiendo. Paredes reconoce que tuvo rivales duras de vencer en esta edición de la carrera. La XIV edición de la Maratón de Guayaquil entregó USD 1 000 como premio para el primer lugar. Paredes confesó que esto servirá para financiar sus prácticas y carreras. Ella, que compitió en los Juegos Olímpicos de Río 2016, se entrena de manera individual en la pista atlética de la Federación Deportiva de Tungurahua y en las calles de Ambato. Por ahora no cuenta con un entrenador ni con auspiciantes.



“Por ahora no tengo un calendario de carreras, espero conformar un equipo de entrenamiento con otros compañeros, estoy buscando financiamiento porque las autoridades del deporte no me han brindado apoyo”, dijo la ambateña.



Una situación parecida vive Christian Vásconez, quien se quedó con el primer lugar de la competición masculina. El cuencano llegó a Guayaquil el viernes y aprovechó para buscar el apoyo de empresas privadas para financiar sus competencias.



Su festejo por la victoria fue emotivo, con las manos al cielo y una oración de agradecimiento. El atleta cuencano arrastra una lesión en el nervio ciático, que le impidió competir de manera regular este año. Ganar en Guayaquil fue un impulso para el azuayo, que entre risas dijo que el 2018 fue un año de mala suerte para él. El mes pasado viajó a Argentina para participar en la Maratón de Buenos Aires, pero debido a una molestia en su garganta no pudo competir.



“Han sido meses complicados, con un poco de mala fortuna. Está lo de mi ciática y ­ luego lo de la garganta en Argentina. Ganar aquí me devuelve las ganas de seguir peleando por mis sueños”, dijo el competidor de 28 años, que corrió por primera vez la Maratón de Guayaquil. Ellos fueron los mejores del certamen porteño, que se realiza año a año en conmemoración de las fiestas de independencia de la ciudad. En esta edición participaron 2 000 corredores, según los datos de la empresa organizadora, DM3.



Además del recorrido principal, de 42 kilómetros, se realizaron otras dos carreras: una de 21 kilómetros y otra de 10. Tenían un recorrido similar, que incluía la avenida 9 de Octubre, la avenida Barcelona, avenida del Bombero y otras, La competencia se inició a las 05:00, en el malecón de El Salado, en el centro de la ciudad. Contó con la colaboración de 100 agentes de tránsito y entregó premios económicos a los 10 mejores de la maratón. En las otras dos carreras se entregaron cheques a los tres primeros lugares.