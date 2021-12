María Loreto sueña con ganar medallas en mundiales

Redacción Deportes (D)

Para María Loreto Arias, 2022 será un año competitivo. La ecuatoriana buscará la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Patinaje, en Argentina, en octubre.

La próxima temporada, además, estará presente en los Juegos Bolivarianos, en Colombia, previstos para junio; los World Games, en Estados Unidos, que se realizarán en julio y los Juegos Odesur, en Paraguay, en octubre.

Pese a tener participación en competencias del ciclo olímpico y de que el patinaje de velocidad sobre patines en línea es un deporte reconocido por el Comité Olímpico Internacional, esta práctica deportiva no es parte de las Olimpiadas.

Arias tiene el objetivo de ganar una presea dorada en el Mundial, ya que es considerada la competencia más importante en el patinaje de velocidad y donde ya logró medallas en la edición 2021.

Ella se describe como una deportista competitiva y ambiciosa. “En el buen sentido, no me rindo hasta lograr lo que quiero, a pesar de las adversidades”, afirma. También se considera tenaz, con buen corazón y una mente fuerte.

“Tengo muy claro que las medallas o los resultados no me hacen ni más, ni menos que nadie”, enfatizó.

Orlando Cortines, entrenador de Arias, aseguró que una deportista potente y por eso sobresale en las pruebas de velocidad grupales, como la de 500 m. Además, destaca su fortaleza mental: “no se amedrenta ante otras competidoras”.

María Loreto muestra una de las medallas que ganó en los Juegos Panamericanos Júnior en Cali. Foto: Comité Olímpico Ecuatoriano

El entrenador asevera que le falta “roce de competencia” para lograr una madurez deportiva y que la logrará con mayor cantidad de pruebas.

A sus 20 años, cree que aún es difícil que se cumpla su sueño de ganar una medalla de oro en el Mundial, ya que todavía debe pasar por un proceso que pudiera tomar dos años.



Cortines destaca que Loreto “siempre tiene una sonrisa en su rostro que muestra su amabilidad”, pero que durante la competencia se transforma en una patinadora perseverante y luchadora para buscar una victoria.

Los entrenamientos dependen del evento en el que participe, pero sus rutinas se complementan con ciclismo y pesas, sin dejar de trabajar sobre los patines. En esta época de diciembre, su entrenamiento se enfoca más en la técnica y en salir a caminar a las montañas, para cambiar de ambiente.

Loreto se inició en el patinaje a los 5 años, en Loja. Cerca del trabajo de su madre, Nelly Armijos, había un sitio donde practicaban patinaje, por lo que la inscribió para que “no me aburra esperando”, cuenta.

Antes de incursionar en el patinaje practicó gimnasia y no le gustó, sin embargo, “desde que me monté en los patines me enamoré de la sensación, de la adrenalina que se siente, y me quedé”, confiesa.



Marisol Castro, gerenta de la Federación Ecuatoriana de Patinaje, asegura que María Loreto Arias “es la mejor patinadora del país en la actualidad”, por el rendimiento en competencias que marcó este año.

La dirigente conoce a la deportista desde los 14 años y afirma que por sus condiciones naturales en el patinaje de velocidad puede llegar lejos.

Arias, en 2021, ganó dos medallas de bronce en el Mundial, en Colombia y en los Panamericanos Júnior de Cali obtuvo cuatro de plata.

Biografía

María Loreto Arias Armijos nació en Loja el 25 de mayo de 2001. Tiene 20 años.



Trayectoria. Fue campeona nacional (2018). Consiguió la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano de Patinaje 2019. Además, obtuvo dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Patinaje (realizados en 2019 y 2021); también se acreditó cuatro medallas de plata en los Juegos Bolivarianos Júnior Cali (Colombia 2021).