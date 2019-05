Los Warriors tendrán el reto de comenzar defensa del título sin Durant

LEA TAMBIÉN

Los Golden State Warriors están listos para dar comienzo a su cuarta defensa del título de campeones de la Conferencia Oeste cuando el martes 14 de mayo del 2019 disputen el primer partido frente a los Portland Trail Blazers y con el gran reto de jugar sin su líder encestador el alero Kevin Durant.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, confirmó la noche del lunes 13 de mayo, que Durant no estará disponible para el primer partido y tampoco es seguro que el jueves pueda hacerlo en el segundo de la serie que van a disputar al mejor de siete.



“No podemos forzar la vuelta de un jugador como Durant, la lesión ha sido más importante de lo que se pensaba y sigue con dolores en la pantorrilla derecha que se lesionó la pasada semana ante los Houston Rockets”, informó Kerr. “Durant no ha podido entrenar, siente molestias y tendremos que evaluarle de nuevo el jueves”.



Kerr dijo que el equipo es consciente de lo que supone la baja de Durant, como lo hizo ante los Rockets, y por lo tanto deben trabajar más en equipo que nunca.



“La realidad es que no va a estar como tampoco el pívot DeMarcus Cousins, aunque somos optimistas que a medida que avance la competición podamos tenerlos disponibles, pero eso será algo sobre lo que no podemos especular sino tener todos los elementos médicos a nuestro alcance y decidir”.

Además Kerr recordó que se trata de deportistas no de súper héroes o algo parecido, necesitan tiempo para ponerse en forma física y adaptarse al ritmo de la competición.



“No debemos perder el tiempo en especulaciones ni en titulares fáciles, tenemos que ser profesionales, serios y responsables de cara al nuevo gran reto deportivo que enfrentamos”, señaló Kerr. “Hemos logrado el objetivo de estar en las finales y luchar por revalidar el título de campeones es lo único que debe centrar toda nuestra atención”.



Kerr no tiene ninguna duda que el equipo luchará al máximo para aprovechar la ventaja de campo en los dos primeros partidos que van a disputar en el Oracle Arena de Oakland, aunque reconoció que la misión no será nada fácil ante un rival de las características de los Trail Blazers.



“Es un rival que no te da nunca opción de descanso, de perder la concentración, porque lo pagas caro”, valoró Kerr. “No han llegado a la final por casualidad sino por haber competido al máximo”.



Los cuatro duelos de la temporada regular entre ambos equipos acabaron el empate 2-2, lo que demuestra la igualdad que existió al ganar cada uno de ellos de visitantes.



Pero ahora los Warriors son un equipo más consistente y con mejor nivel de juego que en la temporada regular, y la ausencia de Durant no será impedimento para demostrarlo en el campo.



El mundo de las apuestas en Las Vegas ven a los Warriors como los grandes favoritos ante Portland, e inclusive también son los máximos aspirantes a revalidar el título de la NBA, sin importar cual sea el rival en la Conferencia Este, que saldrá del duelo entre los Milwaukee Bucks y los Toronto Raptors.



“Nada de eso nos sirve”, comentó el base Stephen Curry, el gran héroe del sexto partido de las semifinales ante los Rockets, en el que anotó 33 puntos en la segunda parte, y su equipo ganó a domicilio por 113-118.

“Tenemos que ganar los partidos en el campo y la realidad es que vamos a estar los dos primeros sin Durant y eso es difícil”.



Curry dijo que cada vez que en un partido de ‘play-offs’ no tienes a uno de los compañeros claves en el equipo es algo que se hace sentir de una u otra forma.



“A nadie le gusta vivir esa experiencia y nosotros ya sentimos esos efectos en los dos partidos anteriores frente a los Rockets, a pesar que al final ganamos, pero también podíamos haber perdido perfectamente”, valoró Curry. “Ahora lo único que cuenta es que Durant tenga una buena rehabilitación y sabemos de todo el esfuerzo que hace para completarla de manera positiva”.



Curry recordó que sustituir a un jugador que anotó en cada partido un promedio de 30 o más puntos no es algo fácil de asimilar de la noche a la mañana, y aunque hay un gran banquillo dentro del equipo, al final necesitan también su tiempo para entrar en acción.



“Lo mejor que podemos hacer es rendir al máximo en el campo de tal manera que cuando Durant regrese el equipo se encuentre en la mejor posición posible para seguir en la lucha por alcanzar las Finales de la NBA”, subrayó Curry. “De ahí la importante de tener un buen comienzo en la serie con la ventaja de campo”.



En cuanto a ser protagonista con su hermano menor Seth, que juega como base reserva con los Trail Blazers, del primero que se va a dar en unas finales entre dos hermanos en la historia de la NBA, Curry se limitó a decir que para nada iba a ser una distracción.



“Es algo que no importa al equipo y debe quedar en un segundo plano y como algo anecdótico”, señaló Curry. “Lo único que cuenta es hacer nuestro mejor trabajo como equipo y ganar”.