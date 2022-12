Portugal y Suiza buscan el cupo para los cuartos de final del Mundial

Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo celebran la clasificación de Portugal a octavos de final. Foto: EFE.

Agencia EFE y Red. Deportes

Las selecciones de Portugal y Suiza se enfrentan en los octavos de final del Mundial Qatar 2022, en el estadio de Lusail, este 6 de diciembre del 2022.

El partido se jugará desde las 14:00, hora de Ecuador.

El ganador de este cruce se medirá en cuartos de final ante el vencedor de Marruecos vs. España, partido que se fue a los alargues.

Cristiano Ronaldo

Fernando Santos, seleccionador portugués, reconoció el lunes 5 de diciembre del 2022 que no le gustó "nada" el gesto de Cristiano Ronaldo al término del último partido de la fase de grupos contra Corea del Sur, aunque explicó que el tema ya está zanjado y el atacante está disponible para el duelo de los octavos de final contra Suiza.

"Primero, en la entrevista flash, yo no escuché nada. Después, lo he visto por televisión y no me ha gustado nada. Los problemas se solucionan internamente, ya está hecho, todos están concentrados y disponibles para el partido de este martes. El once lo doy en el estadio. Siempre es así. Es un tema zanjado y todos están disponibles", explicó el técnico en la rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar.

No ha hablado con Cristiano Ronaldo sobre su posible fichaje por el Al-Nassr saudí, que ya da como cerrado el diario Marca por las dos próximas temporadas y media, a partir del 1 de enero.

"Ni siquiera lo sabía. Es una decisión suya, pero ahora está centrado en el Mundial y en ayudar al equipo. De eso es lo que hablamos. Tenemos un partido muy complicado, entre dos equipos fuertes", declaró Santos, que apeló a la "concentración" de su equipo para poder ganar a Suiza, tras la derrota sufrida en la última jornada ante Corea del Sur (2-1).

Quién es su favorito para ganar el Mundial quitando a Portugal? "Portugal", contestó el seleccionador, que avisó del potencial de Suiza: "Es un equipo muy competitivo, con las ideas muy claras. Espero una Suiza así".

Suiza, concentrada

Xherdan Shaqiri, mediapunta de la selección de Suiza, aseguró que el enfrentamiento ante Portugal en los octavos del Mundial de Qatar 2022 va a ser distinto a los dos que han protagonizado recientemente en la Liga de Naciones.

"Para mí va a ser totalmente diferente, porque no hay un partido amistoso, esto no es la Liga de las Naciones, la presión es alta, y ahora es importante cómo los jugadores lidian con esta presión", señaló Shaqiri a los informadores en el campo de entrenamiento helvético en la Universidad de Doha.

Portugal y Suiza se enfrentaron en el grupo A2 de la actual Liga de Naciones. Los helvéticos cayeron en el Jose Alvalade de Lisboa por 4-0 con un doblete de Cristiano Ronaldo y ganaron por 1-0 en Ginebra con un tanto en el primer minuto de Haris Seferovic.

El jugador del Chicago Fire estadounidense reconoció que el martes necesitarán "una gran actuación" en el estadio de Lusail. "Portugal es un buen equipo y es el favorito en este partido, pero conocemos nuestras cualidades y trataremos de crearles muchos problemas", señaló.

Autor de uno de los tantos en la decisiva victoria ante Serbia (3-2), Shaqiri insistió en la necesidad de tener una gran actuación para pasar a cuartos: "Tenemos que tener una actuación especial de todo el conjunto porque somos Suiza, no tenemos Cristianos".

"Cuando actuamos como equipos tenemos éxito y es lo mismo para ese partido. Tenemos que mantenernos unidos y si todos los jugadores alcanzan su nivel más alto tendremos la oportunidad de clasificarnos", añadió.