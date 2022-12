¿Qué partidos hay este 3 y 4 de diciembre en Qatar 2022?

Corea del Sur clasificó a los octavos de final del Mundial Qatar 2022 luego de vencer a Portugal en la última jornada. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol

Tras la culminación de la dase de fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Este sábado 3 y domingo 4 de diciembre, se jugarán cuatro partidos de los octavos de final.

Sábado 3 de diciembre

La ronda de 16 selecciones iniciará el sábado 3 de diciembre a las 10:00 (Hora de Ecuador) con el encuentro entre Países Bajos y Estados Unidos. Los neerlandeses clasificaron primeros en el Grupo A, con dos victorias ante Senegal y Qatar y un empate con Ecuador.



La nación norteamericana clasificó a octavos de final con cinco puntos. En el Grupo B ganó en su último partido ante Irán.



Contra Gales e Inglaterra empataron y esto le permitió a los dirigidos por Gregg Berhalter clasificarse en la segunda posición. Este encuentro se disputará en el estadio Internacional Khalifa.



El segundo partido de esta jornada será Argentina vs. Australia. Está programado para las 14:00 (Hora de Ecuador).



La 'albiceleste' busca su tercera Copa del Mundo luego de ganar sus dos últimos partidos ante México y Polonia. El primero lo perdió luego de la remontada de Arabia Saudita.



Los 'Socceroos' también llegan al estadio Ahmad bin Ali con dos victorias y una derrota. Su primer partido lo perdieron contra Francia, pero la selección australiana se recompuso y venció a Túnez y Dinamarca.

Domingo 4 de diciembre

Los dos últimos partidos del fin de semana presentan a tres países europeos y un africano. La jornada inicia a las 10:00 con Francia que defiende su campeonato ante Polonia.



Los franceses llegan a la ronda de 16 con dos victorias sobre Australia y Dinamarca pero con una derrota en la última jornada ante Túnez. La selección de Didier Deschamps tiene al actual goleador de Qatar 2022, Kylian Mbappé.



Este liderato lo acompañan otros cuatro jugadores con tres goles: Álvaro Morata, España; Énner Valencia, Ecuador; Cody Gakpo, Países Bajos y Marcus Rashford, Inglaterra.



La selección polaca comandada por Robert Lewandowski pasó la Fase de Grupos a pesar de haber perdido contra Argentina. Polonia empató con México y ganó a Arabia Saudita. Esto les permitió quedar segundos en el Grupo C.



El último partido programado será Inglaterra que jugará ante Senegal, selección que eliminó a Ecuador en la tercera fecha. Será a las 14:00 en el estadio Al Bayt.



Los ingleses aparecen sin derrotas y con dos partidos ganados contra Irán y Gales. Solo empataron con Estados Unidos. Estos resultados le permitieron finalizar primera en el Grupo B.



Senegal, actual campeón africano clasificó segunda en el Grupo A para jugar ante los dirigidos por Gareth Southgate. Los 'Leones de Teranga' no arrancaron bien el Mundial de Qatar.



Perdieron su primer partido con Países Bajos pero luego vencieron a la nación anfitriona que no sumó ningún punto y en la última jornada eliminaron a 'La Tri' con un resultado de 2-1 a favor de los africanos.



El resto de partidos de los octavos de final de Qatar 2022 están programados desde el lunes 5 hasta el martes 6 de diciembre.

