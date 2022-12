Lionel Messi y la dedicatoria de gol para Louis Van Gaal

Lionel Messi celebra su gol ante Países Bajos con el 'Topo Gigio' que realizaba Juan Román Riquelme y Ángel Di María. Foto: Twitter Copa Mundial de la FIFA.

Un hecho curioso se vivió cuando Lionel Messi anotó el segundo gol de la Selección Argentina en el partido de cuartos de final ante Países Bajos.

Después de celebrar con sus compañeros, Messi corrió hasta cerca de los linderos de la cancha y festejó haciendo el gesto de ‘Topo Gigio’, una celebración que la realizaba Juan Román Riquelme y la sigue haciendo Ángel Di María.

En unas fotos se aprecia que Lionel Messi hizo esta celebración en frente del director técnico de Países Bajos, Louis Van Gaal, pero ¿por qué realizó esto Messi?

Puede que haya sido en favor de sus compatriotas Riquelme y Di María, que fueron dirigidos por Van Gaal, pero este no los tomó en cuenta en sus respectivos equipos.

Los problemas de Riquelme con Van Gaal

Juan Román Riquelme llegó al FC Barcelona en julio de 2002, como una de las grandes estrellas de Sudamérica por su trayectoria en Boca Juniors, donde había ganado dos Copas Libertadores hasta ese momento.

En aquel FC Barcelona, Louis Van Gaal era el DT y desde el principio no se sintió cómodo con el fichaje del argentino. Inclusive en una rueda de prensa el neerlandés declaró que no pidió el fichaje de Riquelme y que fue una decisión del club.

“Cuando tiene la pelota (Riquelme), usted es el mejor jugador del mundo. Pero cuando no la tiene jugamos con uno menos. Tienes que correr más”, fue una de las múltiples frases que le digo Van Gaal al jugador argentino.

Debido a este roce, Riquelme apenas jugó 42 partidos y solo estuvo un año, pese a que firmó un contrato por cinco temporadas.

Di María vs. Van Gaal

Otro futbolista argentino que tuvo problemas con el entrenador neerlandés fue Ángel Di María.

El extremo llegó al Manchester United en 2014 luego de llegar a la Final del Mundial con Argentina y una gran temporada con el Real Madrid, donde ganó la Champions League.

Aunque el ‘Fideo’ llegó con el cartel de figura, esto no sucedió. De los cinco años de contrato solo permaneció uno y su temporada no fue de las mejores, donde no llegó a destacar y en varios partidos estuvo como suplente.

En una de las entrevistas de Ángel Di María, el jugador expresó que Van Gal fue el peor técnico que lo dirigió.

“Mi problema en Manchester era el entrenador. Van Gaal fue el peor entrenador de mi carrera”, expresó hace varios años el jugador.

