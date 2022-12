Lionel Messi se quejó del arbitraje del español Mateu Lahoz

Lionel Messi discutiendo con Mateu Lahoz durante los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Países Bajos. Foto: Diego Pallero/El Comercio.

Una de las figuras del partido entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 no fue ningún jugador, sino el árbitro Mateu Lahoz.

El juez se llevó las cámaras por la gran cantidad de faltas que pitó en el enfrentamiento y por las tarjetas amarillas que sacó.

Lionel Messi, capitán de la Selección de Argentina, una vez culminado el compromiso en las entrevistas postpartido se quejó del arbitraje que llevó a cabo Antonio Mateu Lahoz.

Lionel Messi molesto con Mateu Lahoz

El ‘10’ de la ‘Albiceleste’ no se guardó nada contra Mateu Lahoz y aunque fue cuidadoso con sus palabras, el argentino se quejó de su arbitraje.

“No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que piensas, pero la gente vio lo que fue”, mencionó el futbolista.

Así mismo, Lionel Messi indicó que el grupo tenía miedo por la designación de Mateu Lahoz como árbitro del partido.

“Creo que la FIFA revisar eso porque no puedes poner un árbitro así (Lahoz) para esta instancia de partidos y que no esté a la altura”, comentó Messi.

El partido de Mateu Lahoz

El Argentina vs. Países Bajos, fue el tercer partido que dirigió el español Mateu Lahoz en el Mundial Qatar 2022. Anteriormente, dirigió en Fase de Grupos el Qatar vs. Senegal y el Irán vs. Estados Unidos.

Durante el compromiso, el español sacó 15 tarjetas amarillas, la mayor cantidad en un partido del Mundial Qatar 2022. Ocho de esas fueron para la Selección de Argentina y las siete restantes para Países Bajos.

En cuanto a faltas, Mateu Lahoz pitó 48, una cifra bastante alta con relación a los otros partidos de la Copa del Mundo. De las 48 faltas, 30 fueron para Países Bajos y solo 18 para Argentina.

Además, añadió 15 minutos. Cinco en el primer tiempo y 10 en el segundo.

Números de Mateu Lahoz en el partido entre Argentina vs. Países Bajos. Foto: SofaScore.

