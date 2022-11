¿Cómo es el estadio Internacional Khalifa donde jugará la Selección de Ecuador?

El estadio Internacional Khalifa albergará el partido entre la Selección de Ecuador y Países Bajos. Foto: FIFA.

Redacción Deportes

La Selección de Ecuador se jugará su boleto a octavos de final en el Mundial de Qatar ante Senegal. El duelo será en el estadio Internacional Khalifa.

Los dos combinados llegan con posibilidades de avanzar hacia la siguiente ronda. La Tri cuenta con cuatro unidades y ocupa el segundo lugar, mientras que los africanos están en la tercera posición con tres puntos.

Con un triunfo o un empate, el plantel de Gustavo Alfaro asegurará su pase a la fase eliminatoria. En caso de una derrota, puede ingresar si los Países Bajos son también son derrotados y tienen menor gol diferencia. A sus rivales solo les sirve la victoria.

El choque entre los combinados se jugará este martes 29 de noviembre de 2022. El balón rodará a las 10:00 en horario unificado con el Qatar vs. Países Bajos.

El Khalifa es más que un simple estadio

El estadio Internacional Khalifa de Al Rayyan es el estadio más histórico y antiguo de Qatar. El escenario deportivo fue inaugurado en 1976 y tuvo una remodelación en 2017.

Está ubicado a 10 kilómetros del centro de Doha y tiene una capacidad para 45 000 espectadores. Aquí es donde hace de local la selección qatarí.

Entre los torneos más importantes que albergó el Khalifa está los Juegos Asiáticos (2006), la Copa Asiática de la AFC (2007), la Copa del Golfo Arábigo (1976, 7992, 2004 y 2019) y el Mundial de Clubes (2019).

Además, de la cancha donde se disputan los partidos, este también incluye un centro acuático olímpico de Qatar, un auditorio cubierto, el centro comercial Villaggio, un parque y el hotel The Torch Doha.

En cuanto a tecnología se refiere, cuenta con aire acondicionado, iluminación LED y reflectores digitales, haciéndolo uno de los estadios más modernos del Mundial Qatar 2022.

¿Qué partidos se jugarán aquí junto al de Ecuador?

Desde que arrancó el certamen, el reducto ha acogido a cuatro eventos de la llave inicial. Los choque se han celebrado han sido Inglaterra vs. Irán (6-2), Alemania vs. Japón (1-2), Ecuador vs. Países Bajos (1-1), Croacia vs. Canadá (4-1).

El único juego que le resta en la fase de grupos es Japón vs. España, que se dará cita el jueves 1 de diciembre. A su vez, el escenario albergará un partido de los octavos de final y el correspondiente al tercer lugar del campeonato.

Visita nuestros portales: