Cristiano Ronaldo, cinco mundiales consecutivos marcando goles y sin club

Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y Ghana en el Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en la historia en anotar en cinco mundiales consecutivos. Este 24 de noviembre del 2022, tras un penal dudoso, el 'astro' luso adelantó a la selección de Portugal en el Mundial Qatar 2022.

Su gol, el octavo que alcanza en los mundiales, llegó en el segundo tiempo del partido ante Ghana por el Grupo H de Qatar 2022.

Si bien no es el máximo goleador de los mundiales, como el alemán Miroslav Klose -16 goles- es 'luso' es el primero en llegar a este hito. A Cristiano Ronaldo este récord le costó 16 años, desde que marcó su primer gol en el Mundial de Alemania 2006.



El gol que marcó su récord personal llegó ante Ghana tras la ejecución de un dudoso penal. Eso no le importó a Cristiano Ronaldo, sin club por estos días, que no falló.

El penal de Cristiano Ronaldo en el Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

Los goles de Cristiano Ronaldo en los mundiales

Su primer gol en una Copa del Mundo fue ante Irán. El entonces jugador de 21 años jugó todos los partidos de titular, en una selección comandada por Luís Figo, Ricardo Carvalho y Deco.



En aquel encuentro marcó el segundo gol portugués desde el punto penal. Fue su único tanto en Alemania 2006, pero Portugal llegó hasta las semifinales.



En su segunda participación en el Mundial de Sudáfrica 2010 también solo márcó un gol. Este fue en la goleada de 7-0 ante Corea del Norte. El 'Bicho' encontró su tanto en el minuto 87 del partido.



Su tercera diana se registra en el Mundial de Brasil 2014. Aquel año le tocó un grupo complicado a la selección portuguesa, que no pudo avanzar la fase de grupos.



Pero el ganador de cinco balones de oro encontraría el camino al gol en la última jornada ante Ghana.



El Mundial de Rusia 2018 fue el mejor registro goleador de CR7. En su debut del grupo B, Portugal empató con España gracias a un 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo.



Su cuarto gol en ediciones mundialistas apareció mediante el punto penal, donde logró vencer el arquero español David De Gea.



Ahora Qatar 2022 se convirtió en un nuevo récord para Cristiano Ronaldo. Su primer tanto en el mundial lo hace el único jugador en marcar en cinco Copas del Mundo.



Los jugadores que han logrado marcar en cuatro ediciones según la FIFA han sido:



- Miroslav Klose, Alemania: 2002, 2006, 2010 y 2014.

- Ronaldo, Brasil: 1994, 1998, 2002 y 2006.

- Pelé, Brasil: 1958, 1962, 1966 y 1970.

- Uwe Seeler, Alemania: 1958, 1962, 1966 y 1970.

- Diego Armando Maradona, Argentina: 1982, 1986, 1990 y 1994.

- Lionel Messi, Argentina: 2006, 2014, 2018 y 2022.

Una caricatura de Cristiano Ronaldo del Mundial 2006. Foto: Archivo / EL COMERCIO

