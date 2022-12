"Qué miras, bobo", el enojo de Lionel Messi con un jugador neerlandés

Lionel Messi se molestó con un jugador neerlandés después del partido entre Argentina y Países Bajos en el Mundial Qatar 2022. Foto: Xinhua.

Redacción Deportes

Una vez culminado el partido entre Argentina y Países Bajos, que lo ganó la ‘Albiceleste’ por penales, Lionel Messi atendió a los medios y en medio de una entrevista se peleó con un futbolista neerlandés.

El ‘10’ de Argentina estaba siendo entrevistado por el periodista argentino Gastón Edul para la cadena TyC Sports, cuando empezó a enojarse con un jugador de Países Bajos.

“Qué miras, bobo; anda para allá, bobo” dijo a alguien que no aparece en el video.

A través de un en vivo en Instagram, el periodista Gastón Edul, que participó en la entrevista, mencionó que “el bobo es el 19 de ellos (Países Bajos)”.

Este dorsal le pertenece al delantero neerlandés Wout Weghorst, que fue la figura de Países Bajos, ya que anotó un doblete que mandó el partido a la prórroga.

Messi y sus declaraciones contra Van Gaal

Así mismo, durante las entrevistas pospartido, Lionel Messi le dejó varios recados al entrenador de Países Bajos, Louis Van Gaal, que en la previa del partido había hablado sobre como detener a Messi y ganarle a la Selección de Argentina.

“Van Gaal, que tanto vende que juega bien al fútbol, terminó tirando pelotazos a los grandotes”, comentó el argentino a DirecTV Sports.

Esto con relación a como terminó el encuentro donde el técnico neerlandés mandó a los jugadores más altos de su selección a tratar de cazar un centro.

Finalmente, en la rueda de prensa a donde acude el DT de Argentina y un jugador, Lionel Messi, le dedicó otras palabras a Louis Van Gaal.

“No me gusta que se hable antes de los partidos. Eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten a mí también. Van Gaal no fue respetuoso con nosotros”, atizó.