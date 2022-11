Énner Valencia espera recuperarse ante Senegal

La lesión de Énner Valencia le obligó a abandonar el partido de la Selección de Ecuador vs. Países Bajos. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

Red. Deportes y Agencia EFE

Énner Valencia fue el autor del gol del empate de la Selección de Ecuador ante Países Bajos en el Mundial de Qatar. En el segundo tiempo fue sustituido por una molestia en la en la rodilla y señaló que espera recuperarse.

Tras el compromiso, el futbolista desveló este viernes 25 de noviembre de 2022 que ha jugado el encuentro "con un esguince de rodilla y un poco de dolor". Dentro de cuatro días, ante Senegal, su selección se jugará la clasificación para los octavos de final.

"Me hice pruebas y salió que tengo un esguince en la rodilla. Y eso me está molestando un poco. He jugado hoy con un esguince y un poco de dolor. Lo más importante es que seguimos fuertes pensando en grande", explicó el goleador de los últimos dos Mundiales de Ecuador, con seis dianas en sus cinco encuentros más recientes del torneo.

Podrá jugar el siguiente partido ante Senegal? "Me permitió jugar éste (el esguince de rodilla). Espero que para el siguiente pueda estar mucho mejor", afirmó el atacante.

Enner Valencia anotó su tercer gol en el Mundial, en el minuto 49 del duelo ante Países Bajos. "Una pelota que la jugamos muy bien, se la abrimos a Pervis (Estupiñán), por ahí sabía que iba a entrar la pelota, llegó hasta el arquero y en el rebote lo marco", repasó.

"El grupo está bien, está fuerte, con mucha confianza y eso es lo más importante ahora. A preparar el partido que viene, que es una final", añadió.

Énner Valencia "está bien", según Robert Arboleda

Robert Arboleda, zaguero central de Ecuador, se refirió al estado de Énner Valencia luego del partido. El defensa aseguró que su la sustitución de su compañero se dio por precaución y este se encuentra en buenas condiciones.

"Enner está bien, por ahí más fue por precaución del entrenador, porque sabemos que ya viene con un golpe del partido pasado, pero esperamos a ver si se puede recuperar bien y llegar al cien por cien al siguiente partido", expuso Robert Arboleda, su compañero en la selección.

Jhegson Méndez sí es baja contra Senegal

El volante tricolor Jhegson Méndez vio una tarjeta amarilla con la Selección de Ecuador ante Países Bajos. El futbolista tuvo su segunda amonestación y no estará disponible ante Senegal.

En la segunda mitad del compromiso, cuando la Tri ya había conseguido el empate de 1-1, el futbolista fue pelear una pelota cuando su equipo defendía. La vehemencia del jugador al momento de entrar por el balón fue excesiva y se llevó por delante al rival.

El juez central no dudó en mostrar la tarjeta amarilla y condicionarlo para el resto del compromiso. Méndez ya había visto una del mismo color ante en duelo inaugural ante Qatar, donde la Tri venció por un marcador de 2-0.

