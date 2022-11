Énner Valencia, figura de Ecuador ante Países Bajos. ¿Qué calificaciones tienen los jugadores?

Éner Valencia, número 13, fue la figura de Ecuador ante Países Bajos en el Mundial Qatar 2022. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La selección de Ecuador igualó 1-1 ante Países Bajos, por la segunda fecha del grupo A del Mundial de Catar 2022, el viernes 25 de noviembre del 2022. La figura de la Tri fue Énner Valencia. ¿Qué calificación recibieron los futbolistas?



Hernán Galíndez 6/10

​Estuvo lejos de los tres palos cuando Kody Gakpo marcó el gol de Países Bajos. Ese gol condicionó los primeros minutos de Ecuador. Después, estuvo atento en los ataques rivales.



Jackson Porozo 6/10

Mostró desconcentración en los primeros minutos y, por su zona, llegó el gol de Países Bajos. Ganó cuatro duelos en el piso y uno en el aire. Tuvo un 90 por ciento de precisión en los pases.



Félix Torres 6/10

Mostró dubitaciones en los primeros minutos, lo que generó nerviosismo en el equipo ecuatoriano. Entregó mal un pase al inicio en la salida, pero luego se asentó como central de la línea de tres defensas.

Piero Hincapié 8/10

​El mejor de la defensa tricolor. sus anticipos e intercepciones anularon a Steven Bergwinj.



Ángelo Preciado 7/10

​​Cumplió con el rol de carrilero derecho, aunque no acertó en todas las entregas de los pases. Tuvo un 73 por ciento de precisión en la entrega del esférico.



Pervis Estupiñán 7/10

Fue el carrilero más efectivo de Ecuador. Su avanzada por el sector zurdo y remate al arco terminó en un despeje del arquero rival y en el remate de gol de Énner Valencia.



Jhegson Méndez 7/10

Fue el reloj de Ecuador en el medio campo. Con su presencia, Moisés Caicedo tuvo más libertad para hacer tareas ofensivas. Hizo 69 toques con un 87 por ciento de precisión. Fue amonestado y por acumulación de tarjetas no estará ante Senegal.



Moisés Caicedo 6/10

Se desplegó y esforzó en el mediocampo, pero no brilló como en otras ocasiones. Se equivocó en una salida que generó el gol de Países Bajos.



Gonzalo Plata 6/10

​se extrañó sus gambetas cerca del área rival para generar opciones de gol. Con todo, lo intentó y generó dos avanzadas que no terminaron en gol.

Énner Valencia 9/10

​Fue el mejor jugador de la selección de Ecuador. Hizo un remate que fue bien despejado por el arquero rival. Hizo el gol del empate. Es el goleador histórico de Ecuador en Mundiales, con seis anotaciones. Salió lesionado.



Michael Estrada 7/10

Su campo de acción es el área rival y ahí dio batalla. Hizo una tarea de sacrificio al atraer las marcas para que sus compañeros encontraran espacios en ataque.



Otros

Jeremy Sarmiento 6/10

​Entró enchufado al partido.



Kevin Rodríguez

Sin nota



Romario Ibarra

Sin nota

