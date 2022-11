Los colores del aeropuerto vía al Mundial Qatar 2022

María José Aguilar

El Aeropuerto de Barajas, en Madrid, es uno de los puntos de confluencia de viajeros rumbo a Doha. En los controles de migración y de seguridad se comparten chistes entre viajeros y agentes del aeropuerto. Estos últimos en su mayoría españoles vaticinando a su Selección, ‘La roja’, como campeona de la Copa del Mundo.

A Europa de América nos separa un gran océano Atlántico con muchas escalas en aeropuertos, procesos migratorios, revisión de maletas y más trámites, que en cualquier época resultarían engorrosos. Sin embargo, en estos días el fútbol y su fiesta mayor ha desvanecido esa particular seriedad propia de los funcionarios encargados de esas áreas.

“Suerte a Ecuador en su apertura. Que nos vaya bien a todos los latinos”, desea una hincha argentina mientras sus pertenencias pasan por el escáner. “Y que quede campeón España”, le responde un agente de seguridad. El ambiente es de fútbol, hay alegría, risas y apuestas en un espacio que usualmente conlleva silencio y hermetismo.

Viajeros de México, Ecuador, Argentina, Camerún, España, entre otros, recorren los pasillos y salas de espera con banderas, sombreros, camisetas y hasta con cabellos pintados. Se reconocen en sus colores y comparten los pronósticos de quién quedará campeón este año. A medida que aparecen más hinchas y el ánimo colectivo se enciende, hombres y mujeres sin sus colores se animan a desempacar las camisetas de su Selección y retar a los 10 grados de temperatura de Madrid.

No pueden faltar las cábalas, las promesas y los encargos de gol. “Platita, no me falles”, pide una ecuatoriana al tricolor Gonzalo Plata, a través de las cámaras de EL COMERCIO. Otro latinoamericano, esta vez de Buenos Aires, confiesa que, si Messi queda campeón, contraerá matrimonio. ¿Y los ausentes? También son recordados. “A los que no he visto son a los chilenos acá”, bromea un hincha de Argentina con uno de Ecuador.

Las salas de espera, ahora, son espacios de amigos que no se conocen, pero que comparten la emoción de una cita mundialista. Entre selfies, cánticos y abrazos, los fanáticos se despiden para abordar. Unos con vuelos directos al destino final, otros con una escala más: “Nos vemos en Qatar”.

