Dos niños de 7 años llegaron a Cuenca en busca de cupos para el Sudamericano Sub 11 de Microtenis

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El guayasense Néstor Villavicencio y el manabita Luis Menéndez, ambos de siete años, llegaron a Cuenca en busca de cupos para el Sudamericano Sub 11 de Tenis de Mesa. Ellos compiten desde la mañana de este viernes 29 de marzo del 2019, en el Polideportivo de Totoracocha, con rivales de mayor edad y estatura.

Los dos no alcanzaron triunfos en la fase clasificatoria; sin embargo, fueron los más aplaudidos por los presentes. Incluso Villavicencio puso en apuros al azuayo Erick Mora, de 10 años, tras ganarle el primer set 11-9, luego cayó 11-7 y 11-0, reaccionar y superó 11-8 en el cuarto set; mientras en el definitivo Mora ganó 11-7 y clasificó a la siguiente fase primero en su serie.



Ambos llegaron a la capital azuaya acompañados de sus hermanos mayores, Boris Villavicencio y Maybelline Menéndez, quienes son favoritos para alcanzar los pasaportes para el Sudamericano Sub 13, que paralelamente se realizará con la categoría Sub 11 en Cuenca, entre el 22 y 26 de mayo.

Néstor Villavicencio (izq.), acompañado de su hermano mayor Boris, durante el selectivo que se realiza en Cuenca. Foto: Manuel Quizhpe / EL COMERCIO



Néstor Villavicencio también es seleccionado de gimnasia artística de Guayas y en su categoría es el mejor de la provincia. Luis Menéndez festejó ayer, compitiendo, sus siete años de vida. El primero llegó a Cuenca acompañado de su padre Boris Villavicencio y el segundo está con sus abuelos Luis Menéndez y Barbarita Muñoz.



El selectivo nacional de tenis de mesa se realiza en la capital azuaya con la presencia de 157 seleccionados de 13 provincias y cuatro clubes. Los ocho mejores de las categorías Sub 11 y 13, damas y varones, clasificarán al Sudamericano.

Luis Menéndez (izq.), junto a su hermana Maybelline, en el torneo nacional que se desarrolla en el Polideportivo de Totoracocha. Foto: Manuel Quizhpe / EL COMERCIO

La única ausente es la pichinchana Angélica Arellano, quien reside en Estados Unidos y está considerada como una microtenista de alto rendimiento. Por ese motivo y tomando en cuenta sus éxitos panamericanos y sudamericanos, ella tiene el cupo asegurado para el Sudamericano en la Sub 13.



El torneo culminará este domingo 31 de marzo. Azuay, por su condición de anfitriona, cuenta con equipos completos. La Sub 13 está liderada por María José Borja, quien retornó de Chile tras ganar una medalla de plata sudamericana Sub 15, en dobles, con la manabita Maybelline Menéndez.



En un segundo selectivo nacional, previsto para finales de abril, los ocho clasificados en las categorías Sub 11 y 13 se medirán entre sí para definir los equipos A, B, C y D de Ecuador que estarán en el Sudamericano.