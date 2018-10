El Manchester United no reacciona y empata ante el Valencia en Champions

LEA TAMBIÉN

El Manchester United de José Mourinho empató sin goles ante el Valencia en la segunda fecha de Liga de Campeones, este martes en Old Trafford, y mantiene una ventaja de tres puntos en el segundo puesto de la llave H. El ecuatoriano Luis Antonio Valencia fue titular en los diablos rojos.

El conjunto inglés, que llegaba al duelo tras encadenar tres partidos consecutivos sin ganar entre Premier y Copa de la Liga, sigue sin despejar las dudas de las últimas semanas, mientras que el Valencia, también en una situación incómoda en el campeonato español, sumó su primer punto en esta edición de la Champions.



Tras la victoria de la Juventus ante el Young Boys (3-0) , la 'Vecchia Signora' lidera el grupo con seis puntos, por los cuatro del United. El Valencia, con un punto, ocupa el tercer puesto, por delante del modesto conjunto suizo, que aún no ha estrenado su casillero de puntos.



El partido tuvo que iniciarse 5 minutos después de la hora prevista debido a que el tráfico de la ciudad inglesa retrasó la llegada del autobús del conjunto local.



En una primera parte con dominio alterno, los férreos sistemas defensivos de ambos equipos evitaron ocasiones claras para marcar.

Primeros silbidos

En el segundo acto, los 'Diablos Rojos' estiraron sus líneas, con sus estrellas Alexis Sánchez, Romelu Lukaku y Paul Pogba buscando el protagonismo, aunque el chileno fue sustituido a falta de 15 minutos para el final, después que no entrase en la convocatoria en el último duelo liguero ante el West Ham.



El campeón del mundo francés Paul Pogba, de falta (62) , y el belga Lukaku en una contra (71) obligaron a sendas intervenciones de mérito del arquero brasileño Neto.



Entre medias, el también belga Michy Batshuayi encogió el corazón a los aficionados de Old Trafford con un disparo desde el corazón del área que se marchó por encima del arco defendido por el español David De Gea, que no ha recibido un solo gol en esta edición de la Champions.



En los últimos cinco minutos, un lanzamiento de falta de Marcus Rashford que se estrelló en larguero (85) , y un remate de cabeza alto de Lukaku estuvieron a punto de dejar los puntos en Inglaterra, pero al final, el empate pareció verse como un mal menor para ambos equipos, que se agarran a la Champions como tabla de salvación esta temporada.

Resultado justo

“No es el resultado que queríamos. Ha habido mejoras en nuestra actuación, porque no habíamos jugado a un nivel aceptable. Pero en nuestro grupo difícil (de Champions), si no se puede ganar, no hay que perder. Doy por bueno el resultado, que es justo”, afirmó el técnico luso al término del partido.



“Nosotros no tenemos defensores con la calidad técnica para construir desde atrás. Sabíamos que no crearíamos muchas ocasiones. Sabíamos que nuestros jugadores de ataque no están en su mejor momento. No es un buen resultado, pero tampoco un mal resultado”, añadió 'Mou'.



“Sí tengo la sensación de que podríamos haber sumado los tres puntos. Pero no creo que sea hoy falta de acierto en el pase, ni ansiedad. (...) enfrente teníamos un rival muy bueno” , explicó por su parte el técnico del Valencia Marcelino.



Los dos próximos partidos ante el Young Boys perfilarán el destino del Valencia en esta Liga de Campeones, y los del United ante la Juve definirán el futuro de Mourinho en el banco de Old Trafford. Por el momento, 'The Special One' tuvo que escuchar los primeros silbidos en Old Trafford.