Liuba Zaldívar, la atleta cubana que buscará en Tokio una medalla para Ecuador en el salto triple

La atleta de salto triple Liuba Zaldívar espera a julio para salir por una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras varios años de éxitos deportivos primero con su natal Cuba y, más recientemente, con su país de adopción, Ecuador.

"Clasificar a Tokio no solo era la meta, la meta es la medalla olímpica. Estamos trabajando para eso, quiero darle esa alegría a este país que me ha acogido con mucho cariño", expresó en una entrevista que difunde la Secretaría del Deporte en Quito.



Y agrega que si bien "no desconoce sus raíces son cubanas", "ahora tiene el corazón en Ecuador y se considera "una ecuatoriana más".



Zaldívar, de 27 años y para quien el deporte no tiene fronteras, no distingue clases y es la mejor manera de unir a las naciones, no ve inconveniente en haber representado a Cuba en torneos internacionales y hacerlo ahora para Ecuador, país del que obtuvo la naturalización en 2018.

Hasta ese momento, la deportista destacó por una medalla de bronce en el Mundial de España de 2012 y una de oro en el centroamericano de El Salvador de ese mismo año.



Pero en 2013 decidió separarse del equipo de Cuba y salió en busca de otros rumbos en el ámbito deportivo.



A Ecuador llegó en 2015 y, junto a su entrenador cubano Luis Small, inició el trámite de nacionalización, proceso en el que surgieron no pocos obstáculos.

En 2018 lo intentó nuevamente y gracias a las recomendaciones de la Secretaría del Deporte, del Comité Olímpico local, de la Federación Ecuatoriana de Atletismo y de su club, Luis Chocho, se facilitó su propósito, hasta recibir la cédula ecuatoriana hace dos años.



Desde entonces, Zaldívar pone sus energías, mente y corazón en los Juegos Olímpicos, abriéndose camino, ya como ecuatoriana, en distintas competiciones antes de la pandemia.



Como ecuatoriana la deportista ha obtenido récords nacionales, ocupó el séptimo lugar en el Meeting Atlético de Berlín 2019, conquistó la medalla de plata en el Sudamericano de Atletismo en Perú 2019; el sexto lugar en los Juegos Panamericanos Lima 2019; el cuarto lugar en el Gran Prix de Sao Paulo 2020; y el oro en el Sudamericano Indoor de Cochabamba 2020.

Tras meses de inactividad, los atletas ecuatorianos intentan regresar a la normalidad, y estos días Zaldívar se entrena en el complejo California de Portoviejo junto a los atletas Andrés Landeta, Kevin Canchingre, Kevin Bueno y Ricardo Martínez.



Se trata de un entrenamiento a nivel del mar hasta el 31 de enero, para luego replicarlo en la altura de la Sierra.



Pese a estar clasificada, "queremos garantizar en la pista la participación definitiva de Liuba en las olimpíadas. Debe saltar 14,32 metros que es la marca mínima, por ahora está en los 14,05 metros y con trabajo lo vamos a superar", dijo su entrenador.



Y si bien la atleta se encuentra en perfecta forma para Tokio, adelanta que su objetivo será cerrar su carrera en los de París 2024 donde, dice: "Le diré adiós a las pistas".