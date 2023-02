Lionel Messi admiró a Manso, ídolo de Liga de Quito

Damián Manso, un histórico de LDU, vuelve a la tienda alba como parte del cuerpo técnico. Foto: @LDU_Oficial

Redaccion Bendito Fútbol

El crack argentino Lionel Messi se sintió impresionado, en su niñez, por el juego de Damián Manso, quien fue un ídolo en Liga de Quito.



El martes 7 de febrero de 2023 ESPN volvió a rememorar una entrevista de Lionel Messi con Jorge Valdano, publicada en noviembre de 2022.

Ahí, la 'Pulga' recordó la época que como hincha de Newell’s Old Boys iba al estadio Coloso Del Parque Marcelo Bielsa a alentar al club.



"Iba con mi papá, mis tíos y mis hermanos. Siempre íbamos a la platea (...) Luego empecé a ir con compañeros del fútbol y con los padres de algunos amigos que nos llevaban", comentó Lionel Messi a días de empezar el Mundial Qatar 2022, donde se proclamó como campeón del mundo con la selección de Argentina.



¿Te atraía algún jugador en especial? preguntó Jorge Valdano, también campeón del mundo con Argentina en México 1986. Lionel Messi respondió que le tocó vivir la época de Damián Manso, jugador que unos años después llegaría a Liga de Quito para convertirse en ídolo.



Al nombre de Damián Manso le agregó los de Sebastián Cejas, Sebastián Cobelli y Germán Real, jugadores que integraban el equipo principal de Newell's Old Boys en 1996, año en el que Lionel Messi tenía nueve años y daba sus primeros pasos en el fútbol infantil del club.



Lionel Messi vivió en Rosario hasta septiembre de 2000, año que viajó, junto a su padre, hasta Barcelona para probarse en La Masía y empezar su camino en el FC Barcelona, equipo que lo tiene en el presente como el máximo ídolo de toda su historia.



Damián Manso extendió su estadía con Newell's Old Boys hasta el 2001, por lo que Lionel Messi vivió, al menos, cuatro años de la primera etapa del habilidoso jugador con el equipo de sus amores.

Manso jugó en Newell's y brilló en Liga

Damián Manso nació en Rosario el 6 de junio de 1979. Su debut fue en Newell's Old Boys precisamente en 1996 con tan solo 16 años. Ese fue el inicio de las tres etapas que vivió en la institución.



La primera de 1996 a 2001, la segunda de 2004 al 2005 con el título del Torneo Apertura 2004 incluido y la última en el 2013 al 2014.



Para el segundo semestre de 2007 por pedido expreso de Edgardo Bauza fue contratado por Liga de Quito.



Después de un periodo de adaptación y de superar una lesión de rodilla plasmó con la camiseta universitaria todo su fútbol y talento que los llevó a lo más alto de los torneos de clubes de Sudamérica.



En el 2008 fue uno de los responsables directos del título de la Copa Libertadores ganada por Liga de Quito, la primera y única, hasta el momento, de un club ecuatoriano.



En Liga de Quito vivió una segunda etapa en el 2012, pero no fue tan feliz y brillante como la primera. A mediados de año se marchó al Al-Nassr de Arabia Saudita.

