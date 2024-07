Con la irrupción de Lamine Yamal como uno de los máximos talentos de la Eurocopa, un encuentro entre el, en su etapa de bebé, y Lionel Messi se hizo público. A sus 16 años el futbolista es uno de los referentes de la Selección de España y su historia con el astro argentino fue revelada.

El primer encuentro entre Yamal y el gaucho se llevó a cabo cuando el segundo ya era profesional y empezaba a deslumbrar al mundo deportivo con su magia. El español ni siquiera tenía en mente que llegaría hasta dónde está, pero el casual encuentro ahora se muestra como una premonición.

En las fotografías que se tomaron en ese momento, Messi aparece con Yamal en brazos y dándole un baño junto a su madre. El padre del jugador fue quien hizo públicas las postales a través de sus redes sociales.

Joan Monfort, el encargado de retratar a los dos futbolistas, contó a El País de España cómo fue la sesión de fotos. Aquello se llevó a cabo en 2017, cuando el jugador ibérico de raíces africanas tan solo tenía unos meses de nacido.

Lionel Messi y sus anécdotas en la sesión con Yamal

Monfort relató que el motivo de las fotografías se dio a raíz de un sorteo que había realizado UNICEF, el cual ganó Lamine Yamal. La organización internacional había realizado una rifa benéfica en su barrio y la oportunidad era sacarse un retrato junto a un futbolista del FC Barcelona.

“Hay que decir que no era el Messi de ahora, era muy joven y tímido. Le dijeron que debía hacerse una foto para un calendario solidario con chavales, pero creo que él no esperaba encontrarse con un bebé. Fue complicado. No sabía como tomarlo”, señaló el fotógrafo.

Años después de aquella foto, Yamal ingresó a las divisiones juveniles del Barça hasta que tuvo la oportunidad de debutar gracias a Xavi Hernández. Después de aquel momento, los éxitos y récords no han parado y el ibérico se erige como el jugador más joven en la historia de la Eurocopa en anotar.

Dani Olmo, también con recuerdos juveniles

Al igual que el juvenil, el volante Dani Olmo -también miembro del equipo de Luis de la Fuente en la Euro- también conoció a Lionel Messi antes de llegar al estrellato. Este, a su vez, cuenta con una foto con el futbolista cuando era adolescente.

En el torneo europeo, el jugador es uno de los puntos claves y, junto a Lamine Yamal, marcó el camino para que su equipo alcance la final continental. Ambos anotaron en la penúltima llave del torneo y dejaron fuera a la Francia de Kylian Mbappé.