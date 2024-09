Liga de Quito cayó ante Delfín en la octava jornada de la Liga Pro por un marcador de 3-2 y las decisiones arbitrales protagonizaron el encuentro. Tras el compromiso, la dirigencia y el cuerpo técnico de los albos presentaron quejas.

En un partido que parecía estar controlado por el conjunto azucena, que ganaba como visitante, el Delfín dio vuelta al resultado en los minutos finales. Gracias a dos penales, la escuadra logró hacerse con el triunfo.

Dentro del compromiso se produjeron tres penales, todos a favor de Delfín. Dentro de ellos, el segundo se sancionó tras un contacto en la medialuna del área; en el último, el choque entre los jugadores de ambos clubes no es claro.

En todas las definiciones desde los doce pasos, el conjunto cetáceo se impuso. Aquel cotejo también estuvo marcado por una potencial infracción dentro del área sobre Álex Arce, la cual Liga de Quito reclamó, pero no se le concedió.

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, señaló que no hay árbitros capacitados

Después de los sucesos que se presentaron en el choque entre capitalinos y manabitas, Isaac Álvarez se pronunció. En diálogo con Radio La Red, el presidente de Liga de Quito se refirió a los referís y criticó su desempeño y el uso del VAR.

“Qué sentido tiene contratar una herramienta que no sirve y no se utiliza de manera correcta (…) El reclamo va para todos quienes tienen que ver con el arbitraje el día de ayer. Si el árbitro comete un error, para eso está la herramienta del VAR. Para permitir que el dictamen sea justo (…) Gente que no está capacitada para el VAR y para pitar un partido no debe estar ahí”, sostuvo Álvarez.

El dirigente señaló que su equipo solicitará los audios entre los árbitros y sostuvo que Liga de Quito fue perjudicada. Asimismo, manifestó que, en los dos tantos de la ‘U’, el VAR se dio modos de revisar los goles con la intención de anularlos.

Pablo Sánchez, DT de Liga de Quito, pide sanción

Después del compromiso, el DT Pablo ‘Vitamina’ Sánchez de Liga de Quito, también se refirió al papel de los árbitros. El estratega argentino señaló que espera se sancione al juez central del compromiso y manifestó que el desempeño de los colegiados ecuatorianos es deficiente.

“Lo que yo vi fue un muy mal arbitraje. Si queremos un mejor fútbol en Ecuador ha que mejorarlo. Me quedan muchas dudas (…) Jugamos contra un montón de cosas, el rival de turno y el deseo, de no sé quién, de que nos vaya mal”, sostuvo el estratega.