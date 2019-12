Liga de Quito se fortalece con el consejo de líderes de perfil discreto

LEA TAMBIÉN

Parece que existen dos José Quintero. O uno es José y otro es el ‘Choclo’. Hay una versión pública, de un jugador escurridizo, tímido ante los medios y de bajo perfil. La otra imagen es la que tienen sus compañeros, puertas adentro de la concentración de Liga de Quito, en Pomasqui.

Sin miradas ajenas, el ‘Choclo’ es emotivo y extrovertido, según cuenta su amigo Luis Antonio Valencia. “¡Es tan divertido! Es un personaje que le hace bien al grupo. Un día vino vestido de militar, con el camuflaje completo.

Además, tiene un par de gafas espectaculares. Nos hace reír mucho. Es una persona humilde, que viene de abajo, como yo”, cuenta el excapitán del Manchester United.



Quinteros es uno de los líderes del equipo albo que hoy, 15 de diciembre del 2019, busca en Manta retener su corona de campeón ante el desafiante Delfín, desde las 15:00, en el estadio Jocay.



El año pasado, concretamente el 16 de diciembre, un discurso del ‘Choclo’ movió fibras íntimas del equipo, minutos antes de la final ante Emelec.



El esmeraldeño siempre toma la palabra en las arengas antes de los partidos. En aquella ocasión le pidió al grupo ganar la Copa por las familias, pero sobre todo por sus hijos. En una plantilla compuesta en su mayoría por padres de familia, el discurso generó más de un nudo en la garganta.



“Era imposible no salir a ganar luego del discurso del ‘Choclo’. Recuerdo que yo mismo tenía los ojos llenos de lágrimas cuando terminó de hablar. Hacia afuera no se nota, pero él es uno de los líderes importantes que tiene el camerino”, afirma el DT.



En Liga, dirigentes y cuerpo técnico presumen la calidad del grupo humano que se ha formado este 2019. Un grupo en el que cada integrante cumple su rol y es solidario, incluso cuando no juega. “La regla es que aquí, cada persona es importante y es un líder desde el lugar en el que le toca estar. Hemos formado un grupo extraordinario. Ningún equipo del país puede superarnos en eso”, presume Repetto.



Pese a que no actuó un solo minuto en el Campeonato, Hernán Pellerano es indispensable para el día a día albo. El año pasado, en la final ante Emelec, ‘Pelle’ se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tuvo una recuperación de seis meses.



En el primer semestre no fue inscrito por los albos: Nicolás Freire ocupó su plaza de extranjero. La recuperación tomó tiempo y recién en el segundo semestre pudo jugar siete partidos con la Reserva.



El defensa siempre tiene un consejo o una voz de aliento para sus compañeros. Este año, uno de los momentos más duros en Liga fue la eliminación de la Copa Libertadores, en la serie ante Boca Juniors.



Allí apareció el discurso del argentino, según recuerda el zaguero Carlos ‘Paco’ Rodríguez. Con las arengas de Pellerano, el equipo halló consuelo y cobró fuerzas para afrontar los dos desafíos que le quedaban en el año: la Copa Ecuador, ganada en noviembre pasado ante Delfín y el campeonato ecuatoriano que se dirime hoy en Manta.



Adrián Gabbarini es un líder visible del equipo. Él da pistas de otro valor importante para la motivación: el imbabureño Édison Vega, conocido entre los futbolistas como ‘Enano’. “Lo que hace el ‘Enano’ por el equipo es muy importante. Desde las arengas hasta cómo se entrena y se entrega en los partidos”, confiesa ‘Gabba’ con evidente emoción.



Liga busca su corona 12. Sus líderes ya hicieron su trabajo. Ahora, todo se define en la calurosa cancha del Jocay.