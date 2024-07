Alberto Miño se enfrentó al egipcio Omar Assar en los 32avos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de tenis de mesa. Perdió por 4-0 en el marcador final.

Para llegar a esta instancia, Alberto Miño en la ronda previa venció al australiano Finn Luu en un partido que desde el principio fue cuesta arriba, porque su rival le llevaba tres sets de ventaja.

Miño mantuvo la calma en los momentos tensos del partido, y a pesar de la desventaja, nunca perdió la calma y pudo remontar de manera sólida. De este modo se quedó con el cuarto, quinto y sexto game.

En el último set, el ecuatoriano envió bolas rápidas con uno que otro efecto que Luu no supo responder y cerró con un sonado e histórico triunfo.

Ante Assar, Miño tuvo un arranque dubitativo, con bastantes dudas y le costó encontrar el ritmo del partido que su oponente salió decidido a imponer. Los dos primeros sets fueron ganados por el africano por 11-5 y 11-13.

Pese a la mejoría que mostró en el segundo set, el tercer y cuarto fueron nuevamente para el egipcio que aseguró el 4-0 en el marcador final con un 11-3 y 11-2 final.

Alberto Miño y su carrera

Jorge Alberto Miño Puga se inició en el tenis de mesa a los 8 años de edad.

En el 2005 alcanzó el tercer lugar en el décimo Abierto Internacional Juvenil de Budapest, Hungría.

En los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, obtuvo una medalla de oro en la categoría dobles junto a Emiliano Riofrío.

También sumó dos medallas de bronce en la categoría en equipos y singles.

El ecuatoriano terminó entre los tres mejores de América tras su participación en la Copa Panamericana Corpus Christi 2024, que se disputó del 19 al 21 de enero en Texas, Estados Unidos.

Miño en Tokio 2020

Para Miño son sus segundos Juegos Olímpicos. Antes participó en Tokio 2020. Quedó eliminado en la ronda 1 a manos del norteamericano Nikhil Kumar por un marcador de 2-4.

“En Tokio me quedó un sabor amargo no poder avanzar un poco más en las rondas, esta vez quiero hacerlo, me voy a preparar de la mejor manera para llegar a punto a ese torneo”, declaró el deportista al sitio oficial del COE el 21 de mayo.

‘Tito’, como también se conoce al microtenista que nació en Guayaquil el 21 de agosto de 1990, es parte del Team Ecuador de 40 deportistas que compitan en París 2024.

Para disputar una medalla en el tenis de mesa se tienen que superar seis fases, incluida la final que es donde se reparte la presea de oro y plata.

En París está programado que la disputa de la medalla de oro sea el domingo 4 de agosto, desde las 07:30.

