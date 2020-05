Los hijos de migrantes ecuatorianos que juegan en los clubes de Europa

LEA TAMBIÉN

A los 5 años se fue a España porque sus padres migraron. Mike Cevallos vivía en el barrio de Flor de Bastión, en Guayaquil. El 2007 se fue a Europa y con el apoyo de sus padres se dedicó al fútbol.

Inició su carrera en Jávea y Denia, poblados de Alicante, donde vivió y dio sus primeros pasos en el fútbol. Luego su familia se trasladó a Benidor. Allí jugaba como defensa central, pero tenía una cualidad: anotaba goles.



Llegó a las formativas del club Málaga y ahora tiene 18 años. “Pasé por todas las formativas, anoté dos goles en el Atlético Malagueño y fui llamado a entrenarme al equipo de Primera”, contó Cevallos.



Por su fuerza y corpulencia para chocar con los defensas rivales fue bautizado como ‘La Roca’ en el club español. Aún conserva a sus amigos de Guayaquil y recibió felicitaciones en septiembre del año pasado, cuando debutó en el equipo del Málaga.



En la rotación entre los dos clubes ha acumulado 15 partidos y lleva más de seis goles. En entrevista con Unión Radio, de Guayaquil, en esta semana, Cevallos dijo que estaría orgulloso de defender los colores de la Selección de Ecuador.



Él es uno de los jugadores que trata de entrar en el radar de Jorge Célico, entrenador de la Selección Sub 20, para ser llamado a la Tricolor.

En un rastreo inicial se ha detectado una decena de futbolistas ecuatorianos o de padres ecuatorianos que migraron en los inicios del 2000 al Viejo Continente.



Se fueron siendo niños y ahora brillan como futbolistas, formados en las canteras de clubes europeos. Tienen entre 16 y 21 años y sueñan con defender la camiseta de Ecuador, aunque algunos tienen doble nacionalidad. Están en las canteras de clubes grandes como el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Málaga, entre otros. También en otros países europeos como Italia y Francia.

En la página web del Real Madrid aparece la ficha de David Franco. Allí consta que nació el 28 de marzo del 2001 en Collado. Es volante y ha realizado las formativas en el Real Madrid de Castilla, una filial de la Primera.



Es mediocampista creativo, aunque también va bien por izquierda. Es hijo de padres ecuatorianos, tiene la doble nacionalidad y pudiera ser convocado a la Selección. Tiene 19 años y ya apunta a entrar en el equipo de Primera.



El club merengue lo describe así: “jugador con desborde y muy rápido. Franco es un futbolista vertical que posee un gran ‘uno contra uno’ y se suma al ataque con asiduidad, asociándose bien con el resto de sus compañeros. Un centrocampista participativo y con gran visión de juego”.



Tiene trayectoria en Las Rozas, Rayo Vallecano y en las inferiores del Real Madrid. En sus redes sociales sigue a la Federación Ecuatoriana y está pendiente de los pasos de scouting que hace el entrenador de la Selección de mayores, el holandés Jordi Cruyff.



En el otro club grande de España también hay talento ecuatoriano. En las formativas del Barcelona está Diego Almeida Crespo, nacido en Rubí, España, pero de padres ecuatorianos. El volante que brilla en La Masía, la cantera del Barcelona, ha venido a Ecuador a conocer a su familia y se ilusiona con defender a la Selección.



“Yo de mis raíces no escondo nada. Soy orgulloso de tener las raíces que tengo y soy muy feliz, la verdad. Me preguntan si yo represento a Ecuador, (sería) muy feliz de representarlo”, dijo Almeida en una entrevista con Fútbol 17.



Principales medios de España ya le pusieron el ojo al jugador, que registra un paso por el Cadete A del Barcelona y desde el año pasado en el Juvenil B. Con este último logró el título en el torneo The Cup. Gracias a su actuación fue convocado a la Selección de España Sub 17 y allí jugó con la camiseta número 12. Érick Ferigra no acudió, el año pasado, a la convocatoria a la selección Sub 20, aunque el técnico Cruyff sigue de cerca su desempeño en Italia.

Jeremy Sarmiento es otro hijo de padres ecuatorianos en Europa.



Tiene 17 años y actualmente milita en el equipo Sub 19 del Benfica de Portugal. Integró la selección Sub 17 de Inglaterra. El jugador desarrolló gran parte de su carrera en Reino Unido y el DT Jorge Célico está monitoreándolo para llamarlo a la Tri.