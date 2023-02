Gustavo Figueroa se enojó con hinchas de Aucas, que cuestionaron al DT Farías

Gustavo Figueroa (izquierda) y César Farías en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda en enero de 2023. Foto: Twitter @Aucas45.

Gustavo 'Potro' Figueroa se molestó con los seguidores de Aucas, que criticaron al entrenador César Farías, tras la derrota ante Liga.

"Yo no entiendo a la gente de Aucas, a la hinchada. Está siendo campeón y no puede haber ese tipo de agresiones verbales en contra de una persona (César Farías) que le sacó campeón por primera vez y peor a los jugadores" dijo un molesto y sorprendido Gustavo Figueroa.

Los orientales perdieron 4-1 ante Liga de Quito en el torneo amistoso Copa de Campeones Edgardo Bauza.



El partido se jugó la noche del miércoles 1 de febrero de 2023 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Aucas dejó una mala imagen, se vio superado en todas las líneas por Liga de Quito.



Esto hizo que un grupo de hinchas de Aucas, en los minutos finales del compromiso, reaccionaran en contra de Farías, el entrenador responsable de su primer título de la LigaPro, y le reclamaron airadamente por el rendimiento del club.



Con Aucas, Figueroa militó en la Serie A, Serie B y Segunda Categoría de Pichincha.

​Farías asume la responsabilidad

Farías corregirá errores

"No justifico la derrota, asumo la responsabilidad. La culpa no es de los jugadores, es mía, el primer avergonzado soy yo. A nadie le gusta perder de esta manera", dijo César Farías en la rueda de prensa posterior al partido.



Sin ahondar con lo sucedido con los hinchas, César Farías se limitó a decir que "el irrespeto no está bien" y aprovechó la conferencia de prensa para reconocer la superioridad de Liga de Quito.



El sábado 4 de febrero en el estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 15:00, Liga de Quito recibirá a Aucas en el partido de vuelta de este torneo amistoso.



El ganador clasificará a las finales que se jugarán el miércoles 15 de febrero, desde las 15:00 y el domingo 19 de febrero, desde las 19:00.



El rival se define del duelo entre Barcelona y Deportivo Cuenca. El primer partido está pactado para el sábado 4 de febrero en el estadio Monumental desde las 18:00.



La revancha será las 19:00 del sábado 11 de febrero en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

