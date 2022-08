Luis Zubeldía, DT de Liga, pide más agilidad en el manejo del VAR

Luis Zubeldía, entrenador de Liga. Foto: Twitter @LDU_Oficial

Redacción Bendito Fútbol (I)

Luis Zubeldía está molesto por lo cortante que vuelve el VAR a los partidos en LigaPro en Ecuador. El estratega ahondó sobre el uso de la herramienta tecnológica en el campeonato ecuatoriano. Lo hizo en la rueda de prensa de este miércoles 10 de agosto 2022.



“El VAR me parece una herramienta espectacular. El punto es que lo usan los seres humanos y aprenderlo a usar no es sencillo. Ojalá a partir del 2022 se lo pueda tener en todos los partidos de LigaPro”, comentó el argentino.



Sin embargo, aunque Zubeldía cree que es una excelente herramienta que imparte justicia, el problema es que corta mucho el tiempo de juego y se disputan menos minutos.



“Considero que corta mucho el partido. Ya de por sí en el fútbol ecuatoriano hay muy poco tiempo efectivo comparado con otras ligas, eso hace que los jugadores pierdan oportunidades para atacar o defender”, indicó Zubeldía.



Además, agregó que por ende los compromisos se tornan más aburridos porque existen menos variables en el terreno de juego. “El VAR agudiza eso”, explicó.



Uno de los ejemplos que utilizó el argentino para enfatizar este problema fue el duelo entre Barcelona SC y 9 de Octubre, donde por el uso del videoarbitraje se agregaron casi 30 minutos más al partido.



“En ninguna parte del mundo pasa eso. La utilización del VAR tiene que generar justicia, pero que no corte el tiempo de juego porque es verdaderamente una lástima”, añadió.



Para finalizar el tema, Luis Zubeldía destacó la dinámica que tuvo Franklin Congo, arbitro en partido Aucas vs. Liga de Quito, con el VAR. Además, añadió que la pérdida tiempo afecta sobre todo a los espectadores.