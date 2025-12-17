Willian Pacho Tenorio logró la tarde de este miércoles 17 de diciembre de 2025 el título número 11 de su palmarés en tan solo seis años de carrera. Estos números lo consolidan como uno de los mejores futbolistas nacidos en Ecuador.

El último trofeo que sumó Willian Pacho a su brillante carrera fue el de la Copa Intercontinental ganada ante el Flamengo de Gonzalo Plata en la tanda de penales en el Estadio Áhmad bin Ali en Doha, Catar.

Los 11 títulos de Willian Pacho

La historia de Willian Pacho comenzó a escribirse el 2 de noviembre de 2019. En la fecha 30 de la fase regular del campeonato ecuatoriano, un joven y espigado zaguero recibía la confianza del estratega español Miguel Ángel Ramírez.

Aquella tarde, en el Estadio General Rumiñahui, Pacho debutaba frente a Delfín. Jugó 80 minutos antes de ser reemplazado por el colombiano Cristian Dájome.

Como dato curioso para la posteridad, en aquel encuentro también vio acción un joven Moisés Caicedo, hoy figura del Chelsea, marcando el inicio de una generación dorada.

Su etapa con IDV incluye tres trofeos: la Copa Sudamericana 2019, la histórica Serie A 2021 (el primer título nacional del club) y la Copa Libertadores Sub-20 en 2020, donde derrotaron a River Plate en Paraguay.

Su transición a Europa confirmó que su gen competitivo no conocía fronteras. En Bélgica, defendiendo los colores del Royal Antwerp, conquistó la Jupiler Pro League y la Copa de Bélgica.

Curiosamente, el único capítulo de su carrera donde los trofeos le fueron esquivos fue en Alemania, en la temporada 2023-24 con el Eintracht Fráncfort.

Pacho se consolidó en el PSG

Si en Ecuador y Bélgica fue exitoso, en Francia su carrera alcanzó una dimensión estratosférica. Bajo la disciplina del PSG, el tricolor se convirtió en un coleccionista de medallas.

En el ámbito doméstico, arrasó con la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia.

No obstante, el verdadero hito llegó en el plano internacional, conquistando la anhelada Champions League. A este éxito le siguieron la Supercopa de Europa y, finalmente, la Copa Intercontinental de la FIFA.

Con apenas seis años desde aquel debut en Sangolquí, Willian Pacho ha demostrado que no solo es un defensor de élite, sino un amuleto para la victoria.