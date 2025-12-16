Willian Pacho volvió a romper barreras. A sus 24 años, el defensor nacido en Quinindé, Esmeraldas, ha construido en tiempo récord una carrera que redefine lo que un futbolista ecuatoriano puede alcanzar en la élite mundial.

Este martes 16 de diciembre dio un paso definitivo hacia la historia: se convirtió en el primer ecuatoriano en integrar el equipo ideal de la FIFA, formando parte del XI de los Premios The Best 2025.

Compartió la zaga central con nada menos que Virgil van Dijk, uno de los defensores más respetados del planeta.

Pacho compitió por un lugar en el XI contra figuras de talla mundial como Pau Cubarsí, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, Kalidou Koulibaly, Marquinhos, Antonio Rüdiger, William Saliba y Van Dijk.

Así quedó el XI ideal de The Best 2025

Arquero: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma Defensas: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes

Mediocampistas: Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri

Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri Delanteros: Lamine Yamal, Ousmane Dembélé

Willian Pacho y una temporada histórica para el fútbol ecuatoriano

La campaña 2024/2025 marcó un antes y un después para la carrera del tricolor.

Un fichaje récord y un salto gigante en su carrera

El París Saint-Germain pagó una cifra nunca antes vista por un defensor ecuatoriano —más de 46 millones de dólares— para ficharlo desde el Eintracht Frankfurt.

Con ello, Pacho se convirtió en:

El primer ecuatoriano en vestir la camiseta del PSG.

El zaguero tricolor más caro de la historia.

Willian Pacho, defensa de Ecuador, celebra uno de sus títulos con el PSG de Francia.

Protagonista absoluto en la defensa del PSG

Bajo las órdenes de Luis Enrique, Pacho disputó 57 partidos en la temporada y fue uno de los jugadores más utilizados en todas las competiciones.

Su consistencia, lectura defensiva y salida limpia del balón lo llevaron a consolidarse como una pieza indispensable.

Campeón de Champions y pieza clave del triplete

Su primera temporada en París no solo fue brillante: fue histórica.

Conquistó la primera Champions League en la historia del PSG, con una contundente victoria 5-0 ante el Inter en la final del 31 de mayo de 2025.

en la historia del PSG, con una contundente victoria 5-0 ante el Inter en la final del 31 de mayo de 2025. Se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar la Champions League .

. Formó parte del primer triplete de la institución, Ligue 1, Copa de Francia y Champions

de la institución, Ligue 1, Copa de Francia y Champions En agosto sumó otro hito inédito para Ecuador: ganó la Supercopa de Europa.

El ecuatoriano Willian Pacho tras haber ganado la UEFA Champions League con el PSG.

Reconocimientos individuales

A nivel personal, Pacho acumuló una serie de distinciones que completan un año irrepetible:

Integró el Equipo Ideal de la Ligue 1 .

. Fue elegido Jugador Revelación de la Ligue 1 .

. Entró al Equipo Ideal de la FIFA, un reconocimiento sin precedentes para Ecuador.

