La gala de los Premios The Best 2025, celebrada este martes 16 de diciembre en Doha, Catar, dejó una página imborrable para el fútbol ecuatoriano.

Willian Pacho, una de las mayores figuras del país en el exterior, fue seleccionado en el XI ideal de la FIFA, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en ser reconocidos en esta prestigiosa ceremonia.

Desde que la FIFA se separó de France Football en 2016 y creó los Premios The Best, nunca antes un jugador ecuatoriano había sido incluido en alguno de los equipos ideales del año. Tuvieron que pasar nueve ediciones para que Ecuador dejara una huella histórica.

Las nominaciones: Ecuador entre los mejores del mundo

Moisés Caicedo, candidato a mejor mediocampista

El jugador del Chelsea compartió terna con figuras como: Jude Bellingham, Frenkie de Jong, Bruno Fernandes, Enzo Fernández, Jamal Musiala, Declan Rice, Federico Valverde, Pedri y Fabián Ruiz.

Willian Pacho, nominado a mejor defensa

El central del PSG competía contra: Pau Cubarsí, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, Kalidou Koulibaly, Marquinhos, Antonio Rüdiger, William Saliba y Virgil van Dijk.

Pacho fue incluido dentro del equipo ideal global, seleccionados por votaciones internacionales, mientras que, Caicedo no pudo hacerlo

Así quedó el XI ideal de The Best 2025

Arquero: Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma. Defensas: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil Van Dijk y Nuno Mendes.

Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil Van Dijk y Nuno Mendes. Mediocampistas: Cole Palmer, Jude Beliingham, Vitinha y Pedri.

Cole Palmer, Jude Beliingham, Vitinha y Pedri. Delanteros: Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

¡Así quedó conformado el #TheBest once masculino de la FIFA 2025! ✨ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

Las temporadas históricas de Pacho y Caicedo

Los candidatos fueron evaluados por su rendimiento entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, periodo en el que ambos ecuatorianos protagonizaron las mejores campañas de sus carreras.

Willian Pacho: campeón de la Champions y la Supercopa

La temporada 2024/2025 marcó un antes y un después para Willian Pacho:

Debutó con el PSG , convirtiéndose en el primer ecuatoriano en vestir esa camiseta.

, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en vestir esa camiseta. Fue pieza clave en la defensa parisina.

Conquistó la primera Champions League en la historia del PSG , tras golear 5-0 al Inter en la final del 31 de mayo de 2025.

, tras golear 5-0 al Inter en la final del 31 de mayo de 2025. Se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar la Champions League .

. Meses después, ganó también la Supercopa de Europa, otro hito único para un jugador tricolor.

👏 ¡5 jugadores del Paris Saint-Germain entran en el once del año en los premios FIFA #TheBest! ❤️💙 pic.twitter.com/oi0KRU65Jt — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) December 16, 2025

Moisés Caicedo: campeón del nuevo Mundial de Clubes

El mediocampista ecuatoriano firmó igualmente una temporada memorable:

Fue figura en el Chelsea , liderando el mediocampo durante el torneo global.

, liderando el mediocampo durante el torneo global. Levantó el primer Mundial de Clubes FIFA ampliado , disputado con 32 equipos.

, disputado con 32 equipos. En la final, Chelsea venció 3-0 al PSG de Pacho , el 13 de julio de 2025.

, el 13 de julio de 2025. Ganó el Balón de Bronce del torneo.

del torneo. Además, se coronó campeón de la UEFA Conference League, siendo el primer ecuatoriano en obtener ese título.

