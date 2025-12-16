Doha es el epicentro mundial del fútbol con la entrega de los premios The Best 2025. La ceremonia se realizó este martes 16 de diciembre en el Katara Hall, ubicado en el complejo del hotel Fairmont en Catar.

El ecuatoriano Willian Pacho, defensa central del PSG, fue elegido dentro del XI ideal. Su compañero Ousmane Dembélé y la española Aitana Bonmatí se llevaron el premio The Best 2025, tal como lo hicieron con el Balón de Oro hace algunos meses.

Más noticias:

Moisés Caicedo y Willian Pacho en los The Best 2025

Moisés Caicedo y Willian Pacho representaron por primera vez a Ecuador en los premio The Best FIFA 2025.

Moisés Caicedo arribó a esta premiación consolidado como uno de los líderes del Chelsea y como el mejor jugador de la Selección de Ecuador, tanto por su calidad técnica como por su valoración de mercado, que bordea los 130 millones de dólares, según Transfermarkt.

Esa valoración lo coloca como el número uno en la posición de pivote y entre los 15 mejores futbolistas del mundo, junto a estrellas como Lamine Yamal (FC Barcelona), Erling Haaland (Manchester City) y Kilian Mbappé (Real Madrid).

Te puede interesar: Estos son los detalles para la entrega del premio The Best de la FIFA

Su momento individual se complementa con los títulos de la Conference League (con un gol suyo en la final) y el del Mundial de Clubes, disputado en Estados Unidos entre junio y julio de este año.

También fue elegido como futbolista del año de los ‘Blues’, un premio que le otorgan sus compañeros y los hinchas, y en el Mundial de Clubes se llevó el Balón de Bronce, certificando su ascenso en la élite del fútbol global.

Sin embargo, todos esos pergaminos no le alcanzaron y quedó fuera de este equipo lleno de estrellas.

Willian Pacho si fue elegido en el equipo ideal. En su temporada de debut con el PSG, se adueñó de la titularidad, siendo clave para levantar el trofeo de la Champions League.

Su palmarés individual se complementa con su ingreso al equipo ideal de la Ligue 1 y el premio a jugador revelación de la misma competencia, todo en menos de 12 meses de haber arribado a París procedente del Eintracht Frankfurt.

Su nuevo valor de mercado es de 82 millones de dólares. Esto lo catapultó al quinto lugar entre los defensas centrales, solo superado por Willian Slaiba del Arsenal (105 millones), Pau Cubarsí del FC Barcelona (94 millones), Alessandro Bastoni del Inter (94 millones) y Gabriel Magalhães del Arsenal (82 millones).

Los ganadores de los premios The Best 2025

Mejor afición: Zakho SC – Irak

Fair Play: Andreas Harlass-Neuking – médico del SSV Jahn Regensburg

Mejor arquera: Hannah Hampton – Chelsea y Selección de Inglaterra

Mejor arquero: Gianluigi Donnarumma – Manchester City y Selección de Italia

Mejor entrenadora: Sarina Wiegman – Selección de Inglaterra

Mejor entrenador: Luis Enrique – PSG

XI ideal: Willian Pacho

The Best: Ousmane Dembélé – PSG y Selección de Francia

The Best: Aitana Bonmatí – FC Barcelona y Selección de España

Premio Marta: Lizbeth Ovalle – Tigres de México

¡Ovación para Lizbeth Ovalle! 🙌



Un gol merecedor del Premio Marta. 😮‍💨 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

Premio Puskas: Santiago Montiel – Independiente de Avellaneda

Nunca nos cansaremos de ver este gol. 🤸‍♂️



¡Santiago Montiel se queda con un Premio Puskás memorable!💫 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

🔴 En vivo: