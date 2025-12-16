Doha es el epicentro mundial del fútbol con la entrega de los premios The Best 2025. La ceremonia se realizó este martes 16 de diciembre en el Katara Hall, ubicado en el complejo del hotel Fairmont en Catar.
El ecuatoriano Willian Pacho, defensa central del PSG, fue elegido dentro del XI ideal. Su compañero Ousmane Dembélé y la española Aitana Bonmatí se llevaron el premio The Best 2025, tal como lo hicieron con el Balón de Oro hace algunos meses.
Moisés Caicedo y Willian Pacho en los The Best 2025
Moisés Caicedo y Willian Pacho representaron por primera vez a Ecuador en los premio The Best FIFA 2025.
Moisés Caicedo arribó a esta premiación consolidado como uno de los líderes del Chelsea y como el mejor jugador de la Selección de Ecuador, tanto por su calidad técnica como por su valoración de mercado, que bordea los 130 millones de dólares, según Transfermarkt.
Esa valoración lo coloca como el número uno en la posición de pivote y entre los 15 mejores futbolistas del mundo, junto a estrellas como Lamine Yamal (FC Barcelona), Erling Haaland (Manchester City) y Kilian Mbappé (Real Madrid).
Su momento individual se complementa con los títulos de la Conference League (con un gol suyo en la final) y el del Mundial de Clubes, disputado en Estados Unidos entre junio y julio de este año.
También fue elegido como futbolista del año de los ‘Blues’, un premio que le otorgan sus compañeros y los hinchas, y en el Mundial de Clubes se llevó el Balón de Bronce, certificando su ascenso en la élite del fútbol global.
Sin embargo, todos esos pergaminos no le alcanzaron y quedó fuera de este equipo lleno de estrellas.
Willian Pacho si fue elegido en el equipo ideal. En su temporada de debut con el PSG, se adueñó de la titularidad, siendo clave para levantar el trofeo de la Champions League.
Su palmarés individual se complementa con su ingreso al equipo ideal de la Ligue 1 y el premio a jugador revelación de la misma competencia, todo en menos de 12 meses de haber arribado a París procedente del Eintracht Frankfurt.
Su nuevo valor de mercado es de 82 millones de dólares. Esto lo catapultó al quinto lugar entre los defensas centrales, solo superado por Willian Slaiba del Arsenal (105 millones), Pau Cubarsí del FC Barcelona (94 millones), Alessandro Bastoni del Inter (94 millones) y Gabriel Magalhães del Arsenal (82 millones).
Los ganadores de los premios The Best 2025
Mejor afición: Zakho SC – Irak
Fair Play: Andreas Harlass-Neuking – médico del SSV Jahn Regensburg
Mejor arquera: Hannah Hampton – Chelsea y Selección de Inglaterra
Mejor arquero: Gianluigi Donnarumma – Manchester City y Selección de Italia
Mejor entrenadora: Sarina Wiegman – Selección de Inglaterra
Mejor entrenador: Luis Enrique – PSG
XI ideal: Willian Pacho
The Best: Ousmane Dembélé – PSG y Selección de Francia
The Best: Aitana Bonmatí – FC Barcelona y Selección de España
Premio Marta: Lizbeth Ovalle – Tigres de México
Premio Puskas: Santiago Montiel – Independiente de Avellaneda
