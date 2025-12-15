Willian Pacho volvió a experimentar un notable incremento en su valor de mercado, ubicándose oficialmente entre los cinco defensores más caros del mundo, de acuerdo con la última actualización publicada por Transfermarkt.

La plataforma especializada tasó al ecuatoriano en 82,26 millones de dólares, superando los 76,38 millones que registró hace apenas unos meses, en junio de 2025.

Este crecimiento lo posiciona como uno de los zagueros más cotizados del fútbol europeo.

Pacho comparte el quinto lugar del ranking con dos defensores altamente valorados como Dean Huijsen del Real Madrid y Joško Gvardiol del Manchester City.

Los defensores más costosos del mundo

El listado actualizado de Transfermarkt ubica al ecuatoriano dentro de un grupo de élite:

1. William Saliba (Arsenal) – 105,77 millones

Considerado por muchos como el mejor central del fútbol actual.

2. Pau Cubarsí (FC Barcelona) – 94 millones

Otra de las hoyas de la cantera culé.

3. Alessandro Bastoni (Inter de Milán) – 94 millones

Figura consolidada con su club y en la Selección de Italia.

4. Gabriel Magalhães (Arsenal) – 88,14 millones

Pilar defensivo del equipo de Mikel Arteta.

Willian Pacho celebrando su gol en Champions League ante los Spurs.

5. Willian Pacho (PSG) – USD 82,26 millones

Compartido con Huijsen y Gvardiol.

El ecuatoriano aparece por encima de zagueros como Micky van de Ven y Cristian ‘Cuti’ Romero, ambos del Tottenham y de Dayot Upamecano del Bayern Múnich.

El siguiente tricolor en la lista es Piero Hincapié, en el puesto 15 entre defensores, con una valoración de 58,76 millones de dólares.

Los ecuatorianos mejor valorados en el ranking mundial

Tras esta actualización, Willian Pacho se convierte en el segundo jugador ecuatoriano más valioso del mercado solo por detrás de Moisés Caicedo, cuyo valor asciende a USD 129,27 millones.

Otros datos destacados:

Puesto 49 en el ranking mundial general

en el ranking mundial general Top 8 de jugadores de la Ligue 1

de jugadores de la Ligue 1 Top 8 del plantel del París Saint-Germain

del plantel del Puesto 7 entre futbolistas nacidos en 2001

