Willian Pacho vive con expectativa el Mundial 2026, que por primera vez en la historia se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

El defensor ecuatoriano reconoce que el grupo de la Selección de Ecuador no será sencillo, pero confía plenamente en la generación de futbolistas que integra la Tri.

En poco tiempo, Pacho se consolidó como uno de los pilares del equipo que dirige Sebastián Beccacece. En Catar 2022 asistió como convocado de última hora debido a la sanción de Byron Castillo, durante la etapa de Gustavo Alfaro, aunque no llegó a debutar.

Ahora, con mayor madurez y como titular indiscutible, el defensa espera con ansias su primera aparición en una Copa del Mundo.

Pacho analizó el grupo de Ecuador en el Mundial 2026

Tras la goleada 5-0 del Paris Saint-Germain ante Rennes, el sábado 6 de diciembre, Pacho conversó con Fox Sports y analizó el rendimiento de su club, además del reto mundialista que afrontará Ecuador.

El zaguero destacó que enfrentar a Alemania será “un partido lindo”, y luego evaluó al resto de rivales del grupo, conformado también por Costa de Marfil y Curazao, selección debutante en un Mundial.

“Creo que van a ser rivales muy difíciles y complicados de enfrentar”, afirmó Pacho.

Debutar en el Mundial es un sueño pendiente

El defensor reconoció su motivación por jugar finalmente una Copa del Mundo, luego de quedarse sin minutos en la edición anterior.

“Jugar un Mundial va a ser espectacular. El Mundial pasado no pude jugar, pero sabía que iba a volver a tener la oportunidad. Espero aportar mucho al equipo“, expresó.

Confianza plena en la nueva generación de Ecuador

Pacho cerró con un mensaje de optimismo sobre el potencial del grupo que integra Ecuador.

“Yo confío mucho en mi selección, en mi equipo, en la generación que tenemos y en las ganas de triunfar. Ir paso a paso será importante“, puntualizó.

