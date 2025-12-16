Los Premios The Best se entregaron y dos ecuatorianos fueron protagonistas en la gala de premiación de la FIFA. Willian Pacho se colocó en el 11 ideal de la temporada y Moisés Caicedo quedó fuera, pero… ¿qué pesó para la presencia del uno y el otro?

Más noticias:

Moisés Caicedo no quedó en el once ideal del The Best por votación; Willian Pacho, sí

Para escoger a los ganadores de los Premios The Best en sus distintas categorías, la FIFA elabora un listado de nominados. En el caso específico del 11 ideal, al cual estuvieron nominados Willian Pacho y Moisés Caicedo, cada futbolista compite ante 21 jugadores más en su posición.

A partir de las postulaciones establecidas, un grupo de votos provenientes de distintas ramas se juntan. Estos funcionan de manera distinta para los premios individuales y la alineación más destacada de la campaña.

Los conjuntos desde los cuales llegan las elecciones para las preseas de un futbolista son: capitanes de selecciones, dt’s de selecciones, un periodista elegido por la FIFA por país y aficionados. En el caso del 11 ideal participa el voto de los hinchas y de un buró seleccionado de especialista.

¿Cómo se escogen a los ganadores de los The Best?

Para los premios de un solo jugador, si bien las preferencias son individuales, estas se direccionan hacia una agrupación en función de la posición en la que se encuentre quien elige. De tal manera, las elecciones de cada conjunto equivalen al 25% de toda la votación.

Una vez que cada participante haya registrado su voto y este haya sido seccionado, se establecen porcentajes y cantidades para las preferencias. Es decir, la cantidad obtenida en cada espacio se la expresa hacia el 25 % mencionado, de manera que se equipare.

Al contar con ese filtro final se logra equilibrar la cantidad de votos. En ese caso, por ejemplo, la percepción de los aficionados no puede arrasar a la de los otros sectores en caso de una predilección abrumadora por un candidato.

La cantidad de puntos que puede recibir un futbolista, a su vez, varía en función del lugar en el que sea escogido dentro de las distintas categorías a nivel masculino y femenino. Cada elector envía sus tres nombres preferidos dentro de cada premio y el puntaje recibido es inversamente proporcional al puesto que ocupa: el primero es el mayor y el tercero el menor.

¿Cómo se escogió el once ideal para Moisés Caicedo y Willian Pacho?

En el caso de las candidaturas de Moisés Caicedo y Willian Pacho, el mecanismo fue el mismo, pero dados los votantes, la elección de cada sector equivalió al 50%. Una mitad para el bloque de especialistas y otro para el de los hinchas.

Los puntajes establecidos se agrupan en función de la cantidad de votos recibidos por posición. Los primeros nueve lugares se dan a los jugadores con más puntos a raíz de los siguientes puestos: un arquero, tres defensas, tres volantes y dos delanteros.

Una vez que tales nueve futbolistas acumularon la mayor cantidad de puntos y se establecieron en las citadas posiciones, los dos cupos restantes quedaron para los que más votos sumaron en general -fuera de los ya escogidos-. La única condición para que el último par entre en los 11 mejores era que no cuente con la misma posición entre sí o sea arquero. Asimismo, el ganador del The Best tenía un lugar asegurado en la oncena en caso de no tener la preferencia suficiente.

Información adicional: Premios The Best de la FIFA