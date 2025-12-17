Willian Pacho y PSG alzan la Intercontinental ante el Flamengo de Gonzalo Plata

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El Flamengo de Gonzalo Plata y el PSG de Willian Pacho se enfrentaron en la final de la Copa Intercontinental durante este miércoles 17 de diciembre del 2025. El cuadro francés y el defensor ecuatoriano levantaron el título tras vencer en penales por 2-1

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El camino de Gonzalo Plata y el Flamengo y de Willian Pacho y PSG para llegar a la final de la Copa Intercontinental

Para la final de la Copa Intercontinental, el PSG de Willian Pacho accedió de forma directa. El club del zaguero ecuatoriano aseguró su lugar en el partido decisivo tras coronarse campeón de la UEFA Champions League en la temporada 2024-2025.

Distinto fue el recorrido del Flamengo de Gonzalo Plata. Aunque obtuvo su clasificación al torneo al ganar la Copa Libertadores de América este año, el conjunto brasileño tuvo que disputar dos encuentros previos antes de alcanzar la final.

El primer desafío para Plata y el Flamengo fue el Derbi de las Américas frente a Cruz Azul, campeón de la Concacaf. Superado el elenco mexicano, el equipo carioca se enfrentó al Pyramids de Egipto, que había llegado tras imponerse en la Copa África-Asia-Pacífico al Al Ahli de Arabia Saudita y en una fase anterior al Auckland City de Nueva Zelanda. Ante los egipcios, Flamengo también logró la victoria.

El campeonato intercontinental de Willian Pacho en el PSG

Willian Pacho y el PSG se coronaron campeones desde los penales luego de un partido que terminó igualado por 1-1 ante el Flamengo. Las escuadras no lograron sacarse ventaja tanto en los 90 minutos como en el tiempo extra.

Los autores de los goles en el lapso reglamentario fueron Kvicha Kvartskhelia para los franceses y Jorginho para los brasileros. Pacho estuvo durante todo el compromiso, Plata duró hasta los 106 minutos en la cancha.

Dentro de los penales la máxima figura fue Matveí Safonov. El portero ucraniano atajó cuatro penales a sus rivales.

Dos ecuatorianos en la final de la Copa Intercontinental por primera vez

Esta fue la primera vez en la historia que dos ecuatorianos coincidan en una final intercontinental, tanto en el nuevo torneo como en otros de índole similar. La Copa Intercontinental de la FIFA, que disputaron Willian Pacho y Gonzalo Plata, se estableció desde la temporada 2024.

En este 2025, Moisés Caicedo se coronó campeón del nuevo Mundial de Clubes con el Chelsea. El certamen contó con 32 equipos y celebró su primera edición bajo tal formato, pues se transformó al Mundial de Clubes previo y este tomó el nombre de la mencionada Copa Intercontinental.

En la antigua Intercontinental, otra copa antecesora al Mundial de Clubes y que no guarda relación con la actual, Alberto Spencer fue ganador en dos oportunidades. El delantero ecuatoriano ganó los torneos de 1961 y 1966 con Peñarol.

Alineaciones de Flamengo vs. PSG en la final de la Copa Intercontinental

Flamengo: Agustín Rossi (arquero); Guillermo Varela, Leonardo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (defensas); Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata (volantes); Bruno Henrique (delantero).

DT: Filipe Luís.

PSG: Matveí Safonov (arquero); Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes (defensas); Vitinha, Fabián Ruiz, Joao Neves (volantes); Kang-In Lee, Desiré Doué, Kvicha Kvaratskhelia (delanteros).

DT: Luis Enrique.

Información adicional: Copa Intercontinental de la FIFA 2025