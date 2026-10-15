Willian Pacho y el récord que lo pone entre los grandes ecuatorianos de la Champions

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Willian Pacho continúa acumulando registros en la Champions League con el París Saint-Germain (PSG). El defensor de Ecuador figura entre los futbolistas nacionales con mayor participación en el torneo europeo, mientras sus estadísticas defensivas y disciplinarias ponen el foco en una faceta de su juego que va más allá de los resultados.

A sus 24 años, el central ecuatoriano afronta una nueva temporada en el fútbol europeo después de conquistar dos títulos consecutivos de la máxima competición continental. Su recorrido permite establecer comparaciones con otros integrantes de La Tri que han disputado el torneo y examinar los números que acompañan su desempeño.

Willian Pacho y los registros que acumula en la Champions con el PSG

Una clasificación difundida sobre los ecuatorianos con más encuentros en la Champions League sitúa a Willian Pacho en el segundo lugar, con 36 participaciones, únicamente por detrás de Antonio Valencia, quien registra 45.

La misma relación ubica a Piero Hincapié en el tercer puesto, con 25 encuentros, seguido por Joel Ordóñez, con 22, y Édison Méndez, con 21. También aparecen Christian Noboa, con 18; Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán, con 10 cada uno; además de Cristian Ramírez y Kevin Rodríguez, ambos con seis.

Willian Pacho alcanza un récord disciplinario en la Champions League

Desde su debut en la Champions League, el 18 de septiembre de 2024, ante el Girona, Willian Pacho ha disputado 36 partidos sin recibir una sola tarjeta amarilla o roja. El defensor del PSG mantiene así una racha disciplinaria que lo distingue entre los zagueros que participan en la máxima competición europea.

El ecuatoriano figura como el defensor activo con más encuentros disputados en el torneo sin haber sido amonestado ni expulsado. La estadística adquiere relevancia por su posición dentro del campo, donde debe disputar balones divididos, anticipar movimientos de los delanteros y evitar situaciones de peligro cerca de su propia área.

El registro también refleja una continuidad desde su primera temporada con el conjunto parisino. Durante ese período, Pacho ha enfrentado a clubes como el Arsenal, el Manchester City y el Bayern Múnich, sin que sus intervenciones hayan derivado en sanciones disciplinarias.

Las estadísticas que acompañan el rendimiento de Pacho en Europa

El historial disciplinario no es el único indicador del desempeño de Willian Pacho en la Champions League. Durante la temporada 2025-2026, el defensor disputó 17 encuentros y terminó como líder del torneo en recuperaciones de balón, con 105, según las estadísticas oficiales de la UEFA.

Las recuperaciones contabilizan las acciones en las que un futbolista vuelve a obtener la posesión para su equipo. Este registro permite dimensionar su participación en el sistema defensivo del PSG, especialmente en una posición que exige anticipación, cobertura de espacios y enfrentamientos constantes con los atacantes rivales.

Su trayectoria en el club francés también está acompañada por dos títulos consecutivos de la Champions League, conquistados en 2025 y 2026. Con ello, el ecuatoriano amplió su palmarés internacional y consolidó su presencia en el equipo dirigido por Luis Enrique.

El 29 de septiembre de 2026, EL COMERCIO publicó que Pacho había alcanzado 11 títulos con clubes europeos, una cifra con la que superó a Antonio Valencia en ese apartado. El defensor continúa sumando participaciones en la competición continental, donde también se acerca al registro de encuentros que dejó el exjugador del Manchester United.

El lugar de Pacho entre los ecuatorianos en Europa

La comparación con Valencia permite observar dos trayectorias desarrolladas en distintas etapas del fútbol europeo. El exjugador del Manchester United acumuló participaciones en la competición durante su carrera en Inglaterra, mientras que Pacho construye sus registros con el PSG.

El defensor también mantiene su presencia en la selección de Ecuador, donde comparte posición con futbolistas que compiten en ligas europeas.

En la temporada 2026-2027, la UEFA registra al ecuatoriano con el dorsal 51 del club parisino, dentro de una plantilla dirigida por Luis Enrique que afronta otra edición de la competición continental.

Preguntas frecuentes sobre los récords de Willian Pacho en la Champions League:

❓ ¿Qué récord consiguió Willian Pacho en la Champions League? Willian Pacho acumula 36 partidos de Champions League sin recibir tarjetas amarillas ni rojas, desde su debut en septiembre de 2024.

Según los registros presentados, el defensor ecuatoriano del PSG es el zaguero activo con más encuentros disputados en la competición sin amonestaciones ni expulsiones. Su racha comenzó el 18 de septiembre de 2024, ante el Girona, y se ha mantenido pese a enfrentar a equipos como Arsenal, Manchester City y Bayern Múnich. ❓ ¿Cuántos partidos ha jugado Willian Pacho en la Champions League? Willian Pacho registra 36 partidos en la Champions League, lo que lo ubica como el segundo futbolista ecuatoriano con más encuentros disputados en el torneo.

El defensor del París Saint-Germain solamente está por detrás de Antonio Valencia, quien acumuló 45 participaciones con el Manchester United. Pacho, de 24 años, se encuentra a nueve encuentros de igualar esa marca y a diez de superarla. ❓ ¿Quiénes son los ecuatorianos con más partidos en la Champions League? Antonio Valencia lidera la clasificación con 45 partidos, seguido por Willian Pacho con 36, Piero Hincapié con 25, Joel Ordóñez con 22 y Édison Méndez con 21.

La lista también incluye a Christian Noboa, con 18 encuentros; Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán, con 10 cada uno; y Cristian Ramírez y Kevin Rodríguez, con seis. Pacho es el segundo de la clasificación y continúa activo en el torneo con el PSG. ❓ ¿Cuántas recuperaciones de balón consiguió Willian Pacho en la Champions League 2025-2026? Willian Pacho lideró la Champions League 2025-2026 con 105 recuperaciones de balón en 17 partidos, según las estadísticas oficiales de la UEFA citadas en el artículo.

Las recuperaciones corresponden a las acciones en las que un jugador vuelve a obtener la posesión para su equipo. Esta cifra refleja la participación defensiva del ecuatoriano en el sistema del PSG, especialmente en labores de anticipación, cobertura de espacios y recuperación del balón. ❓ ¿Cuántos títulos de Champions League y trofeos europeos tiene Willian Pacho? Willian Pacho ha conquistado dos títulos consecutivos de la Champions League, en 2025 y 2026, y acumulaba 11 trofeos con clubes europeos hasta septiembre de 2026.

El defensor ecuatoriano consiguió ambas Champions con el París Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique. De acuerdo con la información publicada el 29 de septiembre de 2026, sus 11 títulos con clubes europeos le permitieron superar a Antonio Valencia en ese apartado. Pacho continúa ampliando sus registros durante la temporada 2026-2027.

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