Willian Pacho volvió a la Champions League con una goleada del PSG

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Willian Pacho fue titular este 9 de septiembre de 2026 en la contundente victoria del Paris Saint-Germain (PSG) por 6-1 ante el Slovan Bratislava, en la primera jornada de la Champions League. El defensor ecuatoriano fue recientemente nominado al Balón de Oro 2026.

Willian Pacho volvió a la Champions League

El ecuatoriano formó parte de la defensa del PSG en un partido que el conjunto dirigido por Luis Enrique resolvió con autoridad desde la primera media hora.

Ousmane Dembélé abrió el marcador a los 17 minutos y amplió la ventaja a los 23. El francés, Balón de Oro de 2025 y nuevamente nominado para la edición de 2026, también aportó dos asistencias.

Ferran Torres fue la gran figura goleadora del encuentro. El español marcó tres tantos, a los minutos 31, 47 y 57, y consiguió su primer gol en Champions League. Fabián Ruiz cerró la goleada en el minuto 88.

El Slovan Bratislava descontó mediante Suleiman Camara, quien marcó el 5-1 a los 59 minutos.

Willian Pacho fue reemplazado

Willian Pacho disputó 64 minutos antes de ser reemplazado por Lucas Hernández.

PSG inicia con fuerza la defensa de su doble título europeo

El triunfo permitió al PSG comenzar con paso firme la defensa de sus títulos europeos de 2025 y 2026. El conjunto parisino busca convertirse en uno de los pocos equipos capaces de conquistar tres Champions League consecutivas.

Tras esta goleada, el PSG volverá a disputar la Champions en octubre. Sus próximos compromisos serán de mayor exigencia: visitará al Manchester City y luego recibirá al Barcelona en el Parque de los Príncipes.

Para Pacho, la jornada representa además un nuevo capítulo en una temporada especial. El defensor de 24 años fue incluido entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026 después de disputar los 17 partidos del PSG en la Champions anterior, con 1.560 minutos y 105 recuperaciones de balón.

Con información de EFE