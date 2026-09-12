Dembélé coloca a Willian Pacho entre sus favoritos al Balón de Oro 2026

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025, incluyó a Willian Pacho entre los futbolistas que considera candidatos para la edición de 2026. El ecuatoriano aparece por primera vez entre los nominados al premio individual.

Dembélé no se olvida de Willian Pacho

Ousmane Dembélé fue consultado por sus favoritos en una entrevista con France Football y mencionó a Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane y Kylian Mbappé como sus tres principales opciones para la edición de este año.

Después amplió su lista y nombró a Michael Olise, Lamine Yamal, Fabián Ruiz y Pacho, quien fue contratado por el conjunto francés en el verano de 2024 luego de sus sólidas campañas en el Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp e Independiente del Valle.

(…) Pacho. Solemos olvidarnos de él, de Pacho. Espero que no nos olvidemos de él este año, porque se lo merece”, dijo el exdelantero del FC Barcelona en referencia al defensor que en el último verano jugó con Ecuador el Mundial 2026.

La mención adquiere relevancia para el oriundo de Quinindé, quien integra por primera vez la nómina de 30 candidatos al Balón de Oro tras conquistar a año seguido la Champions League y otros títulos durante la temporada europea.

El defensa central es uno de los nueve jugadores del PSG incluidos entre los finalistas que acudirán a la ceremonia que se realizará el próximo lunes 26 de octubre en Londres.

Dembélé descartó a Messi como candidato

El delantero francés también se refirió a Lionel Messi y dejó al argentino fuera de sus preferencias, pese a que compartió equipo en el FC Barcelona ganando dos veces la liga de España.

Dembélé también defendió sus propios méritos para volver a ganar el premio. El atacante considera que fue determinante en los momentos importantes de la campaña, pese a los problemas físicos que tuvo al inicio.

Entre los momentos que considera claves aparece la semifinal de la Champions frente al Bayern Múnich, al que señaló como el punto más alto de su temporada, y reconoció que, después de ganar el Balón de Oro, las críticas y la exigencia sobre su rendimiento aumentaron.

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro 2026?

El Balón de Oro toma en cuenta toda la temporada 2025-26, del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026. El jurado considera tres criterios: rendimiento individual, actuación colectiva y títulos, y clase y juego limpio en partidos con clubes y selecciones.

Al ganador lo eligen 100 periodistas especializados, uno por cada país que ocupa los primeros 100 lugares del ranking FIFA masculino vigente cuando se publicaron los nominados elegidos por France Football y L’Équipe.

Cada periodista debe escoger a 10 futbolistas y ordenarlos de acuerdo con sus méritos. Su primera elección recibe 15 puntos; la segunda, 12; después siguen 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto. Gana quien acumula la mayor cantidad al final.

Si dos futbolistas terminan igualados en puntos, se cuenta quién recibió más votos para el primer puesto; si continúa el empate, se comparan los segundos lugares y luego los terceros.

*Con información de EFE.

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