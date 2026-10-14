Willian Pacho y Haaland tendrán un duelo con una cuenta pendiente en Champions

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El defensor ecuatoriano Willian Pacho afrontará este miércoles 14 de octubre de 2026 un nuevo compromiso internacional con el París Saint-Germain (PSG), que visitará al Manchester City por la segunda jornada de la Champions League. El partido se disputará en el Etihad Stadium, desde las 14:00 de Ecuador, con la posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre el central y el delantero noruego Erling Haaland.

El futbolista de la Selección de Ecuador integra la convocatoria de Luis Enrique para el encuentro en Inglaterra. Del otro lado estará el equipo dirigido por Pep Guardiola, que cuenta con Haaland como una de sus principales referencias ofensivas. El antecedente más reciente entre ambos clubes permite dimensionar lo que estará en juego.

El antecedente de Pacho y Haaland en la Champions

El 22 de enero de 2025, el PSG y el Manchester City protagonizaron un encuentro que terminó con una remontada del conjunto francés por 4-2, en el Parque de los Príncipes, por la fase de liga de la competición europea.

Aquella noche, Jack Grealish abrió el marcador para los ingleses y Erling Haaland amplió la ventaja. Sin embargo, el equipo parisino reaccionó con anotaciones de Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, João Neves y Gonçalo Ramos.

Willian Pacho fue titular en la defensa francesa y disputó los 90 minutos. El ecuatoriano compartió la zaga con Marquinhos, mientras que Haaland también comenzó el encuentro desde el inicio.

La UEFA registró aquella victoria como uno de los resultados que permitió al equipo parisino mantenerse en la lucha por avanzar a las eliminatorias de la competición.

Ahora, el escenario será distinto. El enfrentamiento se trasladará a Manchester, donde ambos clubes buscarán sumar puntos en la clasificación general de la temporada 2026-2027.

Willian Pacho y Erling Haaland llegan con antecedentes europeos

El delantero noruego comenzó esta edición de la Champions League con dos anotaciones en la victoria 2-0 del Manchester City frente al Porto, el 8 de septiembre de 2026.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la UEFA, Haaland disputó los 90 minutos de aquel compromiso y registró seis remates. Su actuación permitió al conjunto inglés conseguir sus primeros tres puntos en la fase de liga.

Por su parte, Pacho también fue titular en el estreno continental del PSG, que derrotó 6-1 al Slovan Bratislava el 9 de septiembre.

El central ecuatoriano forma parte del plantel que conquistó la Champions League en 2025 y 2026, títulos que marcaron una etapa histórica para el club francés.

Su trayectoria en el fútbol europeo comenzó en el Royal Antwerp de Bélgica y continuó en el Eintracht Frankfurt de Alemania, antes de incorporarse al PSG en 2024.

El compromiso de este miércoles ofrecerá la posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre ambos futbolistas, aunque la presencia de los dos en el terreno de juego dependerá de las alineaciones oficiales.

El presente de Willian Pacho en el PSG

La continuidad del defensor ecuatoriano en el fútbol francés quedó respaldada por una decisión contractual reciente.

El 4 de septiembre de 2026, EL COMERCIO informó sobre la renovación de Willian Pacho con el París Saint-Germain hasta junio de 2031. El acuerdo extendió por dos temporadas su vínculo anterior con la institución.

El anuncio se realizó junto con otras renovaciones del plantel y confirmó la permanencia del futbolista ecuatoriano en el proyecto deportivo dirigido por Luis Enrique.

Desde su llegada a París, Pacho ha participado en competiciones nacionales e internacionales, además de mantener su presencia en las convocatorias de la Selección de Ecuador.

Manchester City y PSG buscan avanzar en la clasificación

El encuentro corresponde a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, un formato que reúne a 36 clubes en una clasificación única.

Cada equipo disputa ocho partidos contra diferentes rivales. Los ocho primeros avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre los puestos noveno y vigesimocuarto deben disputar una eliminatoria adicional.

El historial oficial del PSG registra ocho enfrentamientos previos frente al Manchester City, con dos victorias francesas, dos empates y cuatro triunfos ingleses.

El equipo parisino también acumula 21 encuentros oficiales disputados en Inglaterra, con siete victorias, cuatro empates y diez derrotas.

La UEFA confirmó que el partido comenzará a las 14:00 de Ecuador. Las alineaciones oficiales se conocerán aproximadamente una hora antes del inicio del compromiso.

Preguntas frecuentes sobre Willian Pacho y el partido PSG vs. Manchester City por la Champions League 2026:

❓ ¿A qué hora juegan PSG vs. Manchester City por la Champions League 2026? PSG y Manchester City se enfrentarán el miércoles 14 de octubre de 2026, a las 14:00 de Ecuador, por la segunda jornada de la Champions League.

El encuentro se disputará en el Etihad Stadium, en Manchester, Inglaterra. El equipo dirigido por Luis Enrique buscará su segunda victoria en la fase de liga, después de derrotar 6-1 al Slovan Bratislava en su debut. ❓ ¿Willian Pacho será titular contra Manchester City en la Champions League? Willian Pacho integra la convocatoria del PSG para enfrentar al Manchester City, pero su titularidad todavía depende de la alineación oficial.

El defensor ecuatoriano fue titular en el estreno continental del conjunto francés ante Slovan Bratislava. Las alineaciones oficiales para el encuentro contra Manchester City se conocerán aproximadamente una hora antes del inicio del partido. ❓ ¿Willian Pacho ya se enfrentó a Erling Haaland en la Champions League? Sí. Willian Pacho y Erling Haaland se enfrentaron el 22 de enero de 2025, cuando PSG derrotó 4-2 al Manchester City en el Parque de los Príncipes.

Pacho disputó los 90 minutos como titular en la defensa parisina, mientras que Haaland marcó uno de los goles del conjunto inglés. PSG remontó una desventaja de 0-2 con anotaciones de Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, João Neves y Gonçalo Ramos. ❓ ¿Hasta cuándo tiene contrato Willian Pacho con el PSG? Willian Pacho renovó su contrato con el París Saint-Germain hasta junio de 2031, según la información publicada el 4 de septiembre de 2026.

El nuevo acuerdo extendió por dos temporadas su vínculo anterior con el club francés. El defensor ecuatoriano llegó al PSG en 2024, después de jugar en Royal Antwerp de Bélgica y Eintracht Frankfurt de Alemania, y forma parte del plantel que conquistó la Champions League en 2025 y 2026. ❓ ¿Cómo llegan PSG y Manchester City a la segunda jornada de la Champions League? Ambos equipos llegan con una victoria en su primer partido de la Champions League 2026-2027.

Manchester City derrotó 2-0 al Porto, con dos goles de Erling Haaland, mientras que PSG goleó 6-1 al Slovan Bratislava. La competición reúne a 36 clubes en una clasificación única: los ocho primeros avanzan directamente a octavos de final y los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto disputan una eliminatoria adicional.

Te recomendamos