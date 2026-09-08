PSG de Willian Pacho busca una hazaña histórica en la Champions League

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El PSG de Willian Pacho, nominado al Balón de Oro 2026, inicia su camino en una nueva edición de la Champions League con el objetivo de conquistar tres títulos consecutivos. El conjunto francés, dirigido por Luis Enrique, ganó las ediciones de 2025 y 2026 y ahora busca repetir una hazaña que pocos clubes han conseguido.

El París Saint-Germain debutará ante el Slovan de Bratislava en el Parque de los Príncipes, este miércoles 9 de septiembre de 2026. Aunque el rival puede parecer accesible, Luis Enrique pidió máxima concentración para comenzar con una victoria.

PSG de Willian Pacho va por tres Champions consecutivas

El desafío es mayúsculo. Solo el Real Madrid, el Ajax de Ámsterdam y el Bayern Múnich consiguieron tres Copas de Europa consecutivas. En el formato moderno de la Champions League, iniciado en 1992, únicamente el Real Madrid logró esa hazaña, al ganar los títulos de 2016, 2017 y 2018 bajo la dirección de Zinedine Zidane.

El PSG de Pacho intentará entrar en ese selecto grupo después de una temporada en la que volvió a conquistar Europa. Para Luis Enrique, el reto también pasa por reinventar constantemente a su equipo y evitar que el éxito pasado se convierta en una presión adicional.

La plantilla parisina tuvo algunos cambios importantes. Bradley Barcola dejó el club rumbo al Liverpool, mientras llegaron Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts.

En el equipo continúa Willian Pacho, quien fue uno de los jugadores destacados del PSG en la última Champions. El defensor ecuatoriano disputó los 17 partidos de la competición, acumuló 1.560 minutos, marcó dos goles y registró 105 recuperaciones, el mejor registro del torneo.

Además, Pacho fue nominado por primera vez al Balón de Oro 2026. El PSG estableció un récord con 10 jugadores incluidos entre los 30 candidatos al premio.

Todavía buscan su mejor versión

El campeón europeo no tuvo el mejor comienzo de temporada. Dos empates y una derrota en la Ligue 1 encendieron las alertas, aunque Luis Enrique recordó que el equipo también tuvo dificultades al inicio de las Champions que ganó en 2025 y 2026.

Ahora, el PSG comienza nuevamente el camino hacia la ‘Orejona’ con Pacho como uno de sus principales referentes defensivos.

Con información de EFE