¿Dónde y a qué hora ver a Barcelona SC vs. Bolívar por Copa Libertadores?

Jonatan Bauman durante un entrenamiento de Barcelona SC. Foto: BSC

Andrés Ávila (D)

Barcelona SC tiene un partido clave en la Copa Libertadores. Los amarillos deben visitar a Bolívar, con la obligación de ganar para seguir vivo en la competencia.

El ‘Ídolo del Astillero’ visitará Bolivia para enfrentarse al inesperado líder del Grupo C, el Bolívar, por la cuarta jornada de la Copa Libertadores.



Barcelona SC está obligado a sumar como mínimo a sumar un punto en Bolivia para tener opciones matemáticas de clasificar a octavos de final, caso contrario tendrá que conformarse con el tercer lugar y disputar la Copa Sudamericana.



El compromiso se llevará en el estadio Olímpico Hernando Siles, escenario que se ubica a una altitud de 3 581 metros de altura y está en la ciudad de La Paz. El cotejo tiene previsto arrancar a las 19:00 (hora Ecuador).



Barcelona SC ocupa el tercer lugar del grupo C con 3 puntos. Bolívar y Palmeiras son los líderes con 6 puntos cada uno. Cerro Porteño cierra la zona también con 3 puntos.

Viajó con cinco bajas importantes

El cuadro canario deberá afrontar uno de los partidos más importantes de su temporada sin cinco jugadores que son titulares indiscutidos en el equipo de Fabián Bustos.



Empezando en el arco, Javier Burrai no viajó con el equipo porque continua con su rehabilitación de una lumbalgia que lo alejó de las canchas hace más de un mes.



En la línea defensiva Barcelona SC no contará con Carlos Rodríguez por una lesión muscular en la pierna derecha y con Mario Pineida, que tiene una lesión en su rodilla derecha.



Fernando Gaibor, un jugador clave en el mediocampo, tampoco viajó por una fuerte contusión en el tobillo sufrida en el partido ante Orense.



Y, por último, el goleador del equipo, Damián ‘Kitu’ Díaz, tiene una contusión muscular en su pierna derecha por lo que no estará disponible para el compromiso.

Ficha del partido

Bolívar vs. Barcelona



Torneo: Conmebol Libertadores

Fecha: Martes 23 de mayo

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Hernando Siles

¿Dónde ver? ESPN y Star+

