Vega anotó su primer gol de la LigaPro

Vega, el número 7 del Aucas, marcó el gol en la final de ida de LigaPro. Foto: Enrique Pesántez / El Comercio

Paulo Álarez (I)

El volante de Aucas, Edison Vega, anotó su primer tanto de la temporada en la final de ida de la LigaPro y consiguió el triunfo frente a Barcelona.

Pese a no haber sido una de las figuras de la campaña del cuadro oriental ni haber estado entre los titulares indiscutidos, el mediocentro apareció en un momento crítico para su equipo. Si no había tenido actuaciones estelares en 2022, la de la final de ida bastó para superar todas aquellas apariciones previas en conjunto.



El partido se encontraba trabado y los orientales, incómodos, lo sufrían. Barcelona había sido mejor en ofensiva, creado ocasiones de peligro y asediado a los visitantes.



Pese a que, para la segunda mitad, la visita se mostraba más sólida y no mostraba el juego que deseaba. En un instante de inspiración, los orientales consiguieron un tiro de esquina.



Víctor Figueroa, capitán del conjunto de Chillogallo, fue el encargado de ejecutar el córner. Carlos Rodríguez había intentado despejar el balón, sin embargo, Luis Cangá alcanzó a rozar el balón.



La pelota quedó dividida en el área y el arquero Javier BurraI y Tito Valencia no alcanzaron a llegar. Vega apareció en medio de ambos y alcanzó a conectar la pelota para mandarla al fondo de las redes.

Édison Vega, a la historia de Aucas

El gol de Édison Vega puede ser trascendental para Aucas en la instancia en la que se encuentra. Al incidir directamente en el resultado con el 1-0, aquel aporte puede darle el campeonato al conjunto capitalino.



Dentro de todos los choques que había disputado en la campaña, el jugador nunca había podido encontrar las redes. Antes, con los orientales solo había convertido una anotación en 2021 durante la Copa Sudamericana.



El cotejo de definición será el domingo 13 de noviembre de 2022 en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Con el triunfo de visitante, los aurigranas llegan como favoritos y para enfrentar el duelo con comodidad.



En caso de que se consagre campeón el cuadro expetrolero, esta será la primera vez que lo haga. Entre sus logros de este año ya consiguió una clasificación inédita a Copa Libertadores.

