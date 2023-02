Énner Valencia, Jaime Ayoví y Jordy Caicedo, ilesos tras terremoto en Turquía

Enner Valencia, goleador del Fenerbahce y de la selección de Ecuador. Foto: Twitter @Fenerbahce

Redacción Bendito Fútbol

Los tres jugadores ecuatorianos, Énner Valencia, Jaime Ayoví y Jordy Caicedo salieron ilesos después del terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter que sacudió a Turquía y Siria, este 6 de febrero de 2023.

A través de sus redes sociales Gonzalo Vargas, representante de Énner Valencia, delantero ecuatoriano que juega en el Fenerbahçe y reside en Estambul, dejó un mensaje en el que confirma que el ecuatoriano y su familia no sufrieron afectaciones.



"Lamentable noticia sobre el terremoto en Turquía. El epicentro no fue en Estambul. Gracias a Dios Enner Valencia y su familia se encuentran bien", escribió Gonzalo Vargas, tranquilizando con su mensaje a los allegados y seguidores del futbolista esmeraldeño.



Más tarde Énner Valencia utilizó las historias de su cuenta de Instagram para compartir un mensaje del Fenerbahçe, en donde lamentaban las pérdidas humanas y otro en donde ponen a disposición los números del AFAD, organismo que se encarga de la Gestión de Desastres y Emergencias en Turquía.



Pero no solo Énner Valencia milita en el fútbol de Turquía. También lo hace Jordy Caicedo en el Sivasspor, quien en sus historias de Instagram compartió un mensaje de su equipo sobre lo sucedido.



"Esperamos que no haya pérdida de vidas y propiedades en el terremoto que se produjo en el distrito de Kahramanmaraş y sentido en Sivas y ciudades aledañas; deseamos a todos los afectados por el terremoto una pronta recuperación", fue el mensaje colgado en Instagram por el club de Jordy Caicedo.



El tercer ecuatoriano en Turquía es Jaime Ayoví, jugador del Gençlerbirliği, cuadro de la Segunda Categoría del fútbol de es país.



Al igual que Jordy Caicedo, Jaime Ayoví compartió en sus historias de Instagram un mensaje de su equipo.

"Que Dios tenga misericordia de nuestros ciudadanos que perdieron la vida en el terremoto que ocurrió en Kahramanmaraş y se sintió en nuestras provincias aledañas. Deseamos una pronta recuperación para los heridos".​

Lamentables cifras

El fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Turquía y Siria ha dejado de momento, según recoge EFE, 1 799 muertos y más de 5 300 heridos sólo en Turquía.



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que unos 45 países han ofrecido ayuda después del devastador terremoto y las fuertes réplicas que aún continúan.

