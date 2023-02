Leonardo Campana anotó dos goles en la pretemporada del Inter de Miami

Leonardo Campana anotó dos goles en la victoria del Inter de Miami. Foto: Twitter del club

Redacción Bendito Fútbol

Leonardo Campana se prepara para retornar a los cotejos oficiales con el Inter de Miami. El delantero anotó un doblete en un artido de pretemporada.

El guayaquileño fue uno de los futbolistas más destacados del conjunto de Florida en el 2023. Una vez que terminó la campaña regular, él y su equipo llegaron hasta la segunda fase eliminatoria en camino al título de la MLS.



En su retorno, el jugador se entrena con el cuadro flamingo. Este viernes 3 de febrero de 2023, el elenco del ecuatoriano disputó un partido amistoso ante el New England Revolution, escuadra a la que el tricolor ya le había marcado con anterioridad.



El compromiso de exhibición se llevó a cabo a puertas cerradas en la ciudad de Sarasota. En el, el futbolista pudo volver a mostrar sus dotes bajo el mando del DT Paul Neville.



Campana y su equipo aún no conocen su calendario para el campeonato estadounidense, mas sí cuándo iniciará. A partir del 25 de febrero de 2023, la pelota rodará en la MLS.



En el nuevo año con el Inter de Miami, el tricolor podrá contar con más oportunidades y ser la principal referencia en ataque del equipo. Previamente, el futbolista alternaba la posición con Gonzalo Hinguaín o lo acompañaba en ofensiva.

Temporada excepcional en Inter de Miami

El futbolista había llegado a préstamo y logró consolidarse en el once titular a raíz de sus goles y actuaciones. En su primer año en el plantel llegó a ser el segundo máximo goleador de la escuadra con 12 goles y una asistencia. Pese a que tuvo lesiones, estas no minaron su rendimiento.



Tras el fin de temporada con su escuadra, el ariete no fue citado para el Mundial de Qatar 2022 con Ecuador. Después, el jugador tomó sus vacaciones, las cuales también las pasó en el país, y luego retornó hacia Estados Unidos.



Luego de ver su desempeño el cuadro que posee David Beckham decidió adquirir los derechos deportivos del delantero. La institución pagó una cifra de USD 2,7 millones por el artillero.

