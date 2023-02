¿Qué pasó con la demanda de Kancha Agency contra Moisés Caicedo?

Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán (izq.) festejan un tanto del Brighton. Foto: @OfficialBHAFC

Moisés Caicedo pasó días tormentosos en enero de 2023. Además de su fallida salida del Brighton, su cambio de representantes le generó una demanda de parte de la empresa Kancha Agency.

El lunes 23 de enero, en medio de los fuertes rumores que ubicaban a Moisés Caicedo lejos del Brighton & Hove Albion, Fútbol División anunciaba que el mediocampista ecuatoriano se unía a su cartera de representados.



"Nuevo fichaje. Estamos muy orgullosos de anunciar al Jugador de Clase Mundial Moisés Caicedo como nuevo jugador representado por FD. ¡Bienvenido, Moisés! Esperamos lograr desafíos aún mayores juntos", fue el mensaje con el que Fútbol División anunció al ecuatoriano como su flamante cliente.



El lunes 30 de enero trascendió que Kancha Agency, antiguo grupo que representó a Moisés Caicedo, lo demandó ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por un supuesto incumplimiento de contrato.



Este jueves 2 de febrero quien dejó su versión del tema fue Manuel Sierra, representante de Fútbol División, quien en conversación con Área Deportiva, mencionó que esta demanda en contra de Moisés Caicedo data de 2019 y no es reciente.

Acuerdo entre agencias

"Esta demanda viene de hace 2 años cuando dejó Independiente del Valle", aseguró Manuel Sierra, quien además le quitó todo tinte de polémica al asunto y adelantó que, en caso de una futura venta de Moisés Caicedo, Kancha Agency tendrá la "comisión" que le corresponde.



"Esto no va a ir a ningún sitio. Tenemos una amistad (con Kancha Agency). Si mañana hay una transferencia (...) ellos van a tener una comisión", recalcó Manuel Sierra, al tiempo de indicar que este tipo de temas no son "contrastados" y se dejan abiertos para que generen "dudas".



Sobre la fallida transferencia de Moisés Caicedo al Chelsea o Arsenal, Manuel Sierra aclaró que no fue por "cuestión de dinero", sino que "no era el tiempo correcto" para que el deportista abandonara el Brighton & Hove Albion.



"Ahora esperaremos al verano (...) La relación con Chelsea y Arsenal está bien", dijo Manuel Sierra, dejando abierta la posibilidad que los días de Moisés Caicedo con el Brighton & Hove Albion, están contados.

