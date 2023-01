Sergio Agüero respondió a las críticas de Zlatan Ibrahimović por los festos de Argentina

El jugador del AC Milan Zlatan Ibrahimovic. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol

Sergio ‘Kun’ Agüero se molestó por las críticas que hizo Zlatan Ibrahimović sobre los jugadores argentinos que ganaron el Mundial Qatar 2022.

El ‘Kun’ reaccionó en su cuenta de Twitch a la entrevista que brindo el histórico delantero sueco con Radio Francia, donde este se mostró disgustado por las acciones de los argentinos e inclusive manifestó estar preocupado por la ‘Albiceleste’ y su futuro.



“Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar, pero estoy preocupado por los demás jugadores de la selección argentina, porque no van a ganar nada más”, expresó Ibrahimović.



A Agüero estas palabras no le sentaron bien y salió en defensa de sus compañeros y arremetió contra Zlatan Ibrahimović recordándole como este se comporta en los partidos.



“Para hablar de que los demás (jugadores argentinos) se portaron mal […]. Recordemos que vos jugando también te portabas mal, creo yo. Al final no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar”, empezó acotando el exdelantero del Manchester City, FC Barcelona, entre otros.



“En la cancha tienes comportamientos, digamos que malos, algunos planchazos, alguna piña […]. Hablar de que se portaron mal, considero que eres el menos indicado para hablar”, continuó Agüero.

No te preocupes por Argentina

Así mismo, el surgido en Independiente de Avellaneda le recordó a Zlatan Ibrahimović que en lugar de preocuparse por el seleccionado argentino, debería preocuparse por su país, Suecia.



“Creo que antes que preocuparte por Argentina, deberías preocuparte por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales”, señaló Agüero



Para finalizar, con la reacción de la entrevista, el ‘Kun’ recurrió a su típico humor y soltó una frase, que hizo que más de uno en su chat de Twitch se divierta.



“Lo siento. Somos campeones del mundo Zlatan y te querés matar”, atizó.

