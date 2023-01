Vinicius Jr, víctima de odio y racismo en España. LaLiga repudia el hecho

El delantero brasileño del Real Madrid y de la selección Vinicius Jr. Foto: EFE.

Agencia EFE

Un muñeco de Vinicius Jr, jugador del Real Madrid, fue colgado en un puente de la capital de España. El acto fue rechazado por LaLiga, el Atlético Madrid, la Asociación de Futbolistas y el equipo del brasilero.

"Un mensaje a aquellos que os amparáis en la noche para cometer delitos de odio, os localizaremos, conseguiremos condenas, para que terminéis en la cárcel, que es donde debéis estar.¡¡¡ BASTA YA!!!", escribió el presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, en redes sociales.



LaLiga condenó los actos de odio e intimidación contra Vinicius Jr y aseguró que "la intolerancia y la violencia no tiene cabida en nuestro deporte".



"Desde LaLiga, como en ocasiones anteriores, se instará la investigación de los hechos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, en busca de la condena de los responsables y solicitando las sanciones penales más severas", aseguró el organismo en un comunicado.



La condena de LaLiga se sumó a otras como la del Atlético de Madrid, el Real Madrid, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y el Movimiento contra la Intolerancia, después de la aparición de una pancarta y un muñeco colgado de un puente de una carretera madrileña con la camiseta del jugador madridista, horas antes del derbi de esta noche en los cuartos de final de la Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu.

🔴🔴Ultras del Atletico de Madrid cuelgan de un puente de Valdebebas un muñeco NEGRO con la camiseta de Vinicius 😱😱😵😵 @realmadrid @atleti #copadelrey #liogordo pic.twitter.com/jhfFSmaHid — FORO MDM (@elforomdm) January 26, 2023

El Atlético y el Real Madrid condenaron el "repugnante" acto

El Atlético de Madrid explicó que "siempre ha condenado y condena cualquier tipo de expresión violenta que altere la sana rivalidad en la ciudad entre las dos aficiones" y reiteró que está "en contra de cualquier tipo de violencia e insulto".



"El Real Madrid C. F. quiere agradecer el apoyo y las muestras de cariño recibidas tras el lamentable y repugnante acto de racismo, xenofobia y odio contra nuestro jugador. Estos ataques como los que ahora sufre nuestro jugador, o los que puede sufrir cualquier deportista, no pueden tener cabida en una sociedad como la nuestra", indicó el club blanco.



La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) condenó el "inadmisible episodio, que constituye un delito de odio" y anunció que se personará como acusación particular en cualquier causa que se abra sobre los hechos.

Denuncia por Delito de Odio

El Movimiento contra la Intolerancia presentó presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Madrid, "por si fueran constitutivos de infracción penal contra las libertades y derechos fundamentales garantizados por la Constitución, al interpretar que los citados actos tiene un claro contenido racista e incitan al odio y a la violencia como en sus expresiones verbalizan".



Un vídeo difundido este jueves 26 de enero de 2023 en las redes sociales mostró la aparición en una carretera madrileña de una pancarta con la leyenda 'Madrid odia al Real' y el muñeco con la camiseta del Real Madrid de Vinicius colgado de un puente.

