La selección de Ecuador Sub-20 llegó a Argentina para jugar el Mundial

La selección de Ecuador Sub-20 llegó a Argentina para el Mundial. Foto: FEF

Paulo Álvarez (D)

La Selección de Ecuador Sub-20 aterrizó en Ezeiza cerca de las 09:00 de este jueves 11 de mayo de 2023, de cara a lo que será el inicio del Mundial de Argentina.

Antes de realizar el viaje y después de dar a conocer la lista de convocados, el entrenador Miguel Bravo se refirió a la agenda que cumplirá su escuadra antes y durante el Mundial. Allí señaló que disputarán amistosos y, días después de su llegada, se trasladarán hacia San Juan, que será su sede en el certamen.



"Viajaremos el 10 (de mayo) a las 9 de la noche y llegamos el 11 a la madrugada a Argentina. En horas de la tarde entrenaremos. Después tendremos los amistosos el 14 y el 15 para darle ritmo a los chicos", sostuvo Bravo en rueda de prensa.



Una vez que haya terminado sus choques comprobatorios, el plantel juvenil viajará hacia San Juan el 16 de mayo para establecer su concentración. Antes de trasladarse hacia Argentina, el mismo día del viaje, los tricolores también celebraron un amistoso frente a Universidad Católica.



El Mundial arrancará para Ecuador el sábado 20 de mayo del 2023. Allí se enfrentará a Estados Unidos, Fiyi y Eslovaquia.

Agenda de Ecuador en Argentina previo al Mundial

La Selección de Ecuador tendrá sus últimos ensayos antes de la Copa del Mundo ante República Dominicana y Nueva Zelanda. Ambas selecciones también están en el campeonato pero en distintos grupos.



14 de mayo del 2023.

Partido: Ecuador vs. República Dominicana.



15 de mayo del 2023.

Partido: Ecuador vs. Nueva Zelanda.



16 de mayo del 2023.

Traslado: San Juan.

Calendario del Mundial

El Mundial se llevará a a cabo entre el 20 de mayo y el 11 de junio del 2023. En el mismo día de su estreno, la 'Mini-Tri' tendrá su debut.



Dada la cantidad de equipos en la competencia (24), el plantel de la mitad del mundo tendrá un margen mayor para buscar clasificar hacia octavos de final. El formato da posibilidad de que clasifiquen los cuatro mejores terceros de los seis grupos.



20 de mayo del 2023.

Partido: Ecuador vs. Estados Unidos.

Hora: 13:00



23 de mayo del 2023

Partido: Ecuador vs. Eslovaquia

Hora: 16:00



26 de mayo del 2023

Partido: Ecuador vs. Fiyi

Hora:13:00

Visita nuestros portales: