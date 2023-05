Nilson Angulo llevará el número '10' de Ecuador en el Mundial Sub 20

Nilson Angulo, durante el partido de la selección de Ecuador ante México. Foto: Archivo / FEF

En la tradicional foto oficial de la Selección de Ecuador Sub 20, en la que participaron los 21 jugadores convocados, se destacó que Nilson Angulo, mediocampista del Anderlecht de Bélgica, será el encargado de portar la camiseta número 10 en el Mundial que se jugará del 20 de mayo al 11 de junio.



Nilson Angulo no estuvo presente en el Campeonato Sudamericano de Colombia que se jugó a inicios de año, pero tras las gestiones de la FEF con el Anderlecht, se consiguió que pueda ser parte del combinado ecuatoriano.



En el Sudamericano de Colombia el que llevó la 10 fue Patrickson Delgado, jugador del Ajax de Países Bajos, quien no fue considerado por Miguel Bravo para jugar el Mundial.



Otra de las novedades es que Kendry Páez, jugador de Independiente del Valle que recientemente cumplió 16 años, le fue asignada la camiseta número 19.

Los otros '10' de Ecuador

La Selección de Ecuador Sub 20 jugará en Argentina su quinto Mundial de esta categoría en toda su historia.



La primera vez fue precisamente en Argentina en 2001. En esa ocasión Javier Intriago, jugador formado en Emelec, pero que en esos días en Santa Rita de Vinces, fue el primer '10' de la sub-20 en un Mundial.



En Colombia 2011 el turno fue para Juan José Govea, quien pertenecía al Deportivo Cuenca.



Para Corea del Sur en 2017 la responsabilidad de llevar la camiseta '10' recayó en Bryan Cabezas, jugador del Atalanta de Italia.



Finalmente en el 2019 Jordan Rezabala de Independiente del Valle, se puso la '10' y fue uno de los artífices del tercer lugar de Ecuador en Polonia.

Los '10' de Ecuador

Argentina 2001: Javier Intriago

Colombia 2011: Juan José Govea

Corea del Sur 2017: Bryan Cabezas

Polonia 2019: Jordan Rezabala

Argentina 2023: Nilson Angulo

