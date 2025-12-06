La Selección de Ecuador jugará en el estadio que coronará al campeón del Mundial 2026

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador ya conoce el itinerario y los estadios que marcarán su quinta participación en una Copa Mundial de la FIFA en 2026, en donde jugará en el grupo E junto a Costa de Marfil, Curazao y Alemania.

Los tres partidos de la fase de grupos llevarán a la Selección de Ecuador a dos ciudades de Estados Unidos donde debutará y a una tercera que trae gratos recuerdos de la Copa América Centenario 2016.

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La Selección de Ecuador debutará en dos estadios

El debut de Ecuador será el 14 de junio en Filadelfia, en el Lincoln Financial Field ante la poderosa Costa de Marfil. Este estadio, conocido como el “Linc”, será el primer escenario inédito para La Tri en el torneo.

Con una moderna infraestructura, el Lincoln Financial Field es principalmente la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL y un recinto frecuente para amistosos internacionales de fútbol. Su capacidad es de 68 532 espectadores.

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Seis días después, el 20 de junio, Ecuador se trasladará a Kansas City para disputar su segundo partido en el imponente Arrowhead Stadium ante la debutante Curazao.

Inaugurado en 1972, este recinto es famoso mundialmente por ser uno de los estadios más ruidosos, al ser el hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL. Su capacidad es de 79 451 espectadores.

Ecuador jugará en el estadio de la final del Mundial

El cierre de la fase de grupos, el 25 de junio, llevará a los ecuatorianos al MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, el mismo en donde el 19 de julio se disputará la gran final de esta inédita Copa del Mundo.

Fue precisamente en el MetLife Stadium donde la selección goleó 4-0 a Haití durante la fase de grupos de la Copa América Centenario 2016, sellando su paso a los cuartos de final del torneo.

Los goles de aquella noche fueron obra de Enner Valencia (minuto 11), Jaime Ayoví (minuto 20), Christian Noboa (minuto 57) y Antonio Valencia (minuto 78).

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De los cuatro, solo el primero jugará el Mundial consolidado como el máximo goleador histórico.

El MetLife Stadium, que es la casa de los New York Giants y New York Jets de la NFL, tiene una capacidad de 82 566 espectadores y su costo superó los 1 600 millones de dólares entre 2007 y 2010, año en que abrió sus puertas.

Recientemente, fue sede de la final de la primera edición del Mundial de Clubes en su nuevo formato ampliado en 2025. En ese partido, el mediocampista tricolor Moisés Caicedo se consagró campeón con el Chelsea ante el París Saint-Germain.

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