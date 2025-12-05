El sorteo del Mundial 2026 se llevó a cabo durante este viernes 5 de diciembre del 2025 y dejó definidos a los 12 grupos del certamen. En el caso de la Selección de Ecuador, esta quedó emparejada en el Grupo E con tres rivales.

Más noticias:

El sorteo del Mundial 2026 para la Selección de Ecuador y los demás clasificados

El sorteo del Mundial de 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, se celebró en el Kennedy Center a partir de las 15:00. Allí, tras espectáculos artísticos e intervenciones de dirigentes y autoridades internacionales se llevó a cabo el sorteo.

Mediante el establecimiento de 12 selecciones, en cuatro bombos distintos, se extrajeron las escuadras que conformarán cada grupo. Se inició por el bolillero 1, del cual todas sus selecciones serían cabezas de series e irían a grupos distintos. El mismo procedimiento se aplicó para los demás bombos.

Pese al orden de extracción, dos factores más podían incidir en el grupo al cual irían la selecciones. Ninguna del mismo bombo podría cruzarse entre sí, ni tampoco podría suceder aquello entre las de una misma confederación.

Los 12 grupos del Mundial 2026

Grupo A:

México.

Sudáfrica.

Corea del Sur.

Repechaje D de Europa.

Grupo B:

Canadá.

Repechaje A de Europa.

Catar.

Suiza.

Grupo C

Brasil.

Marruecos.

Haití.

Escocia.

Grupo D

Estados Unidos.

Paraguay.

Australia.

Repechaje C de Europa.

Grupo E

Alemania.

Curazao.

Costa de Marfil.

Ecuador.

Grupo F

Países Bajos.

Japón.

Repechaje B de Europa.

Túnez.

Grupo G

Bélgica.

Egipto.

Irán.

Nueva Zelanda.

Grupo H

España.

Cabo Verde.

Arabia Saudita.

Uruguay.

Grupo I

Francia.

Senegal.

Repechaje Internacional 2.

Noruega.

Grupo J

Argentina.

Argelia.

Austria.

Jordania.

Grupo K

Portugal.

Repechaje 1.

Uzbekistán.

Colombia.

Grupo L

Inglaterra.

Croacia.

Ghana.

Panamá.

Seis selecciones faltan por definirse en el Mundial

Las seis selecciones que restan por definirse saldrán de dos repechajes distintos. Una se llevará a cabo solo entre equipos de Europa y otra con los del resto del Mundo.

Entre los europeos se encuentra un total de 16 equipos divididos en cuatro llaves. Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina en el primero; Ucrania, Suecia, Polonia y Albania en el segundo; Turquía, Belgica, Eslovaquia y Kosovo en el tercero; y Dinamarca, Macedonia, Chequia e Irlanda del Norte en el último.

El calendario y las sedes restan por conocerse

El calendario de los partidos del Mundial se dará a conocer el sábado 6 de diciembre del 2025. En aquella fecha, la FIFA se encargará de establecer las fechas de los rivales en un nuevo evento.

Cuando se den a conocer las fechas de los cotejos, el ente rector del fútbol mundial también establecerá las sedes de los partidos.

Información adicional: La Copa Mundial de la FIFA